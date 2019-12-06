Восемь фактов, которые доказывают пользу секса

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Медики рассказали, чем секс полезен для здоровья.Тем, кто по какой-либо причине опасается интима, следует помнить о том, что сексуальные отношения оказывают удивительнейшее влияние на здоровье.В чем же польза секса для подавляющего большинства людей?Во-первых, секс снимает напряжение.Человек, регулярно (но без пресыщений!) занимающийся любовью, становится более уравновешенным, спокойным, расслабленным, довольным жизнью, в его организме устанавливается гормональный баланс.Во-вторых (что связано с первым фактором), секс является эффективным средством против депрессии.Современные ученые доказали, что сексуально удовлетворенные женщины значительно реже подвержены депрессивным переживаниям.В-третьих, секс насыщает энергией (а не отнимает ее, как думают некоторые), являясь великолепнейшим психологическим и физиологическим тренингом!В-четвертых, секс является профилактикой инфарктов.И не только потому, что снижает уровень холестерина в крови, – это прекрасная тренировка кровообращения в сосудах сердца, так как в период между любовной прелюдией и оргазмом кровеносные сосуды сердца сначала расширяются, а потом сужаются.В-пятых, секс способствует выработке иммунитета против гриппа и прочих инфекционных заболеваний, поскольку регулярные занятия любовью активизируют всю иммунную систему.В-шестых, секс – это своего рода «кислородная терапия».Прерывистое дыхание во время оргазма сменяется глубоким дыханием в момент последующего расслабления. Занятия сексом, как и любые другие физические нагрузки, способствуют выработке углекислого газа и улучшению снабжения организма кислородом.В-седьмых, секс ускоряет все реакции человека.Врачами и психологами доказано, что сексуальная активность повышает гибкость (не только физиологическую) и, следовательно, способность реагировать на те или иные обстоятельства (в том числе и на стрессы). Ведь во время интимной близости люди мгновенно реагируют на нежные прикосновения и различные нюансы изменения настроения своих партнеров. А это приучает их вообще быть более внимательными.В-восьмых, секс делает нас умнее!Да-да, как уже доказано, вырабатываемая половыми (гормональными) органами энергия стимулирует работу мозга – точнее, гипофиза и шишковидной железы (от состояния которых в первую очередь зависят наши сексуальные способности и возможности). Установлено, что во время занятий любовью мозг так хорошо снабжается кровью, что заметно повышается способность к ясному мышлению!