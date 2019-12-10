Томаты и арбузы улучшают проходимость кровеносных сосудов

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Этот овощ и ягода обладает потрясающими свойствами и помогут людям со слабым сердцем.Как показали исследования, в них содержится пигмент — ликопин.И он восстанавливает поврежденные заболеваниями сосуды и увеличивает их проходимость. Был проведен эксперимент, в ходе которого 36 здоровых людей (контрольная группа) и 36 человек с сердечно-сосудистыми заболеваниями принимали либо плацебо, либо средство, содержащее ликопин.В самом начале эксперимента и в его конце ученые исследовали проходимость сосудов добровольцев (один из маркеров сердечно-сосудистого здоровья). Оказалось, и у больных, и у здоровых людей, получавших препарат с ликопином, проходимость кровеносных сосудов увеличилась на 53%. Эти выводы подкрепляет статистика (люди, активно потребляющие томаты и арбузы, реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний).Кстати, как показало другое исследование, томаты, богатые ликопином, повышают качество спермы. Для трехмесячного исследования были приглашены 60 здоровых мужчин 18-30 лет. Половине добровольцев давали дважды в день капсулы с ликопином, а остальным — таблетки-пустышки. Специалисты давно знают об антиоксидантных свойствах ликопина. И, видимо, именно за счет этого повышалось качество спермы.