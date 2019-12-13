Названы продукты, поднимающие давление

Некоторые люди испытывают снижение артериального давления после еды.Это происходит, когда сосуды не сужаются вне пищеварительной системы. Однако некоторые продукты наоборот, могут его значительно поднять.Врачи называют занижение давления после еды постпрандиальной гипотензией, и чаще всего она возникает у людей с гипертонией.Постпрандиальная гипототензия может вызвать такие осложнения:слабость или потерю сознания;тошноту;головокружение;нарушения зрения;стенокардию или боль в груди.Еда, которая может поднять давлениеЛюдям с прегипертензией или гипертонией следует ограничить употребление пищи, которая может повысить их артериальное давление. Обычно это продукты, содержащие много соли или насыщенные жиры.Соль и натрийБольшинство полуфабрикатов и фастфуда содержит большое количество соли или натрия. Натрий заставляет организм задерживать лишнюю жидкость, что приводит к повышению артериального давления.Люди, которые имеют прегипертензию или гипертонию, должны пытаться ограничить потребление натрия. Поэтому следует избегать таких продуктов, которые имеют высокое содержание натрия:готовые блюда;консервированные супы;консервированные овощи и мясо;картофельные чипсы;маринады и соусы;Насыщенные жирыПрименение диеты с высоким содержанием насыщенных жиров увеличивает риск гипертонии. По данным Американской ассоциации сердца, насыщенные жиры увеличивают количество липопротеинов низкой плотности («плохого» холестерина в крови).Высокий уровень холестерина ЛПНП приводит к накоплению жировых отложений, то есть к образованию так называемых атеросклеротических бляшек.Бляшки сужают артерии, тем самым оставляя меньше места для потока крови. Сердце начинает выкачивать кровь сильнее, что приводит к повышению артериального давления.Примеры продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров:жирное красное мясо;птица с кожурой;сало;жареная пища;сливочное масло;сыр и другие молочные продукты;тропические масла, такие как кокосовое, пальмовое и пальмоядровое масло.Какие продукты помогают снизить артериальное давлениеБелок повышает уровень аминокислот в крови, влияет на обменные процессы, которые могут помочь снизить артериальное давление.Клетчатка помогает снизить уровень холестерина ЛПНП в крови.Калий помогает почкам выводить лишний натрий из организма.Магний помогает предотвратить сужение сосудов.Люди с гипертонической болезнью могут воспользоваться диетой DASH, которая включает в себя полезные для сердца продукты питания.Что стоит есть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями:овощи и фрукты;цельнозерновые;фасоль;орехи;растительные масла;нежирные молочные продукты;рыбу;птицу.Люди, которые придерживаются диеты DASH, должны ограничить или исключить употребление пищи с высоким содержанием сахара и насыщенных жиров.Специалисты пришли к выводу, что диета DASH помогает снизить артериальное давление у людей с гипертонической болезнью. Более того, они обнаружили, что люди, придерживающиеся этой диеты, имеют значительно более устойчивые положительные результаты.