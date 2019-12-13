Названы продукты, поднимающие давление
Это происходит, когда сосуды не сужаются вне пищеварительной системы. Однако некоторые продукты наоборот, могут его значительно поднять.
Врачи называют занижение давления после еды постпрандиальной гипотензией, и чаще всего она возникает у людей с гипертонией.
Постпрандиальная гипототензия может вызвать такие осложнения:
слабость или потерю сознания;
тошноту;
головокружение;
нарушения зрения;
стенокардию или боль в груди.
Еда, которая может поднять давление
Людям с прегипертензией или гипертонией следует ограничить употребление пищи, которая может повысить их артериальное давление. Обычно это продукты, содержащие много соли или насыщенные жиры.
Соль и натрий
Большинство полуфабрикатов и фастфуда содержит большое количество соли или натрия. Натрий заставляет организм задерживать лишнюю жидкость, что приводит к повышению артериального давления.
Люди, которые имеют прегипертензию или гипертонию, должны пытаться ограничить потребление натрия. Поэтому следует избегать таких продуктов, которые имеют высокое содержание натрия:
готовые блюда;
консервированные супы;
консервированные овощи и мясо;
картофельные чипсы;
маринады и соусы;
Насыщенные жиры
Применение диеты с высоким содержанием насыщенных жиров увеличивает риск гипертонии. По данным Американской ассоциации сердца, насыщенные жиры увеличивают количество липопротеинов низкой плотности («плохого» холестерина в крови).
Высокий уровень холестерина ЛПНП приводит к накоплению жировых отложений, то есть к образованию так называемых атеросклеротических бляшек.
Бляшки сужают артерии, тем самым оставляя меньше места для потока крови. Сердце начинает выкачивать кровь сильнее, что приводит к повышению артериального давления.
Примеры продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров:
жирное красное мясо;
птица с кожурой;
сало;
жареная пища;
сливочное масло;
сыр и другие молочные продукты;
тропические масла, такие как кокосовое, пальмовое и пальмоядровое масло.
Какие продукты помогают снизить артериальное давление
Белок повышает уровень аминокислот в крови, влияет на обменные процессы, которые могут помочь снизить артериальное давление.
Клетчатка помогает снизить уровень холестерина ЛПНП в крови.
Калий помогает почкам выводить лишний натрий из организма.
Магний помогает предотвратить сужение сосудов.
Люди с гипертонической болезнью могут воспользоваться диетой DASH, которая включает в себя полезные для сердца продукты питания.
Что стоит есть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями:
овощи и фрукты;
цельнозерновые;
фасоль;
орехи;
растительные масла;
нежирные молочные продукты;
рыбу;
птицу.
Люди, которые придерживаются диеты DASH, должны ограничить или исключить употребление пищи с высоким содержанием сахара и насыщенных жиров.
Специалисты пришли к выводу, что диета DASH помогает снизить артериальное давление у людей с гипертонической болезнью. Более того, они обнаружили, что люди, придерживающиеся этой диеты, имеют значительно более устойчивые положительные результаты.
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