Маникюр может стать причиной заражения гепатитом С

Эксперты рассказали, почему маникюр может стать причиной развития аллергии и даже гепатита C.Практикующие данный вид косметологических услуг иностранцы не всегда тщательно моют руки и кисточки, поскольку они не проходили соответствующей подготовки.Многочисленные иностранцы, которые всё чаще появляются в салонах для маникюра и педикюра, могут не соблюдать строгих правил гигиены, что подвергает их клиентов риску заражения гепатитом C и аллергиями, как выяснили ученые из The Rutgers School of Public Health в США. В этой стране в салонах для маникюра за одну процедуру могут брать от $10 до $45, однако местные косметологи не проходят такой же тщательной подготовки к работе с опасными химическими веществами, включая разного рода гели и акриловые субстанции, как американские эксперты в области косметологии. Исследование показало, что большинство специалистов по маникюру и педикюру, приехавших из стран Азии, вообще не пользуются личным защитным оборудованием вроде перчаток, специальных очков и масок для лица при проведении своей работы.В этой связи авторы исследования призывают экспертов ногтевого сервиса, а также стилистов задавать вопросы и спрашивать о чём-то, что им непонятно, особенно если это касается риска инфекций для них самих, и для их потребителей. Ненадлежащая очистка косметологических инструментов, которые не являются одноразовыми, подвергает посетителей риску контактного дерматита, являющегося разновидностью экземы. Также вырастает риск заражения целым рядом опасных и даже смертельных бактерий, грибков, вирусов и передаваемых с кровью патогенов, включая вирусы гепатита B и C.