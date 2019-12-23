Врачи назвали самое полезное варенье для иммунитета

Оно поддержит организм в здравии в холода.

Эти 4 вида варенья помогут значительно укрепить иммунную систему.

Облепиховое варенье богато витамином С. Ягоды облепихи содержат фитонциды, которые успешно борются с разного рода болезнетворными микробами.

Клюквенное варенье особенно полезно для людей с проблемами с сердцем, а также людям «со слабым желудком». Также известно, что клюква понижает давление, снижает содержание холестерина в крови и может предотвращать возникновение язв в желудке.

Варенье из рябины черноплодной может помочь перепадах давления, повысить иммунитет и снять напряжение.

Сливовое варенье особенно полезно при тромбозах и богато витамином Р. Кроме того, оно помогает укрепить стенки сосудов.
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Добавил stulout в категорию Инфекционные болезни

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