Топ продуктов, которые помогут хорошо выспаться

Перед сном нужно есть правильную пищу.Эксперты в области здорового питания назвали неожиданные продукты, которые нужно есть перед сном, если вы хотите выспаться.Также они озвучили и те продукты, употребления которых в вечернее время стоит избегать любой ценой.Статистика показывает, что с бессонницей сталкивается каждый третий человек, а большая часть взрослого населения не получает рекомендованных 8 часов сна. Одной из причин низкого качества отдыха по ночам может быть наше питание, особенно накануне отхода в постель. Эксперты в области здорового питания из Великобритании дали рекомендации о том, какие продукты следует употреблять перед сном, а от каких необходимо отказаться.К примеру, бананы насыщены магнием, являющимся мышечным релаксантом, а также гормонами серотонином и мелатонином, вызывающими сонливость. Также для более быстрого погружения в сон полезен мёд, который содержит глюкозу. Он сообщает нашему мозгу о необходимости выключить орексин — химическое вещество, которое стимулирует бодрствование.Миндаль содержит триптофан и магний, способствующие натуральному замедлению работы мышц и нервов, а также стабилизации сердечного ритма. Овес оказывает помощь в выработке инсулина и увеличении уровня сахара в крови естественным образом. Также он богат мелатонином. Наконец, индейка просто быть набита триптофаном, вызывающим сонливость.Ни в коем случае не употребляйте перед сном алкоголь ради более быстрого засыпания, поскольку он нарушает нормальное чередование быстрых и медленных фаз сна, из-за чего наутро вы просыпаетесь с ощущением разбитости. Откажитесь от острой пищи, напрягающей желудок и кишечник, ведь она содержит капсаицин, изменяющий температуру тела.Не лучшим выбором будут жирные продукты, напрягающие пищеварительную систему и вызывающие выделение большого количества желудочного сока, а также кофе, оказывающий стимулирующее воздействие. Наконец, твердые сорта сыра и переработанное мясо содержат высокий уровень аминокислоты тирамина, которая заставляет мозг выделять химическое вещество, вызывающее ощущение пробуждения.