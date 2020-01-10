Ученые назвали продукты, которые можно есть в любое время суток

Эти продукты можно есть даже в позднее время.Вместе с перекусами в организм может поступать больше калорий, чем во время официальных трапез. Поэтому важно иметь под рукой такие продукты, которые не увеличат ваш вес.ПопкорнВ одной порции воздушной кукурузы содержится всего лишь 30 калорий, вопреки расхожему мнению о том, что от этого лакомства можно стремительно поправиться. Во-первых, в ней очень много воздуха. То есть объем совсем не соответствует плотности. Во-вторых, в ней много клетчатки, которая отлично помогает переваривать пищу. Конечно, речь идет о попкорне без масла и сладких добавок.СельдерейДаже сама форма этого продукта как нельзя лучше подходит для перекуса. Палочки сельдерея можно брать с собой в офис или хранить в холодильнике на случай, если голод еще не появился, а перекусить уже хочется. Сельдерей – это вода и волокна, в одном его стебле не более 6 калорий. Можно съесть хоть ведро и не оказать никакого влияния на диету или вес.ТворогВ обезжиренном твороге на одну порцию содержится 163 калории. Поэтому его нужно иметь в виду, когда требуется перекус или хочется что-то пожевать просто так. Этот продукт рекомендуют спортсменам и тем, кто сидит на диетах, потому что в нем много белка и кальция. Последний, кстати, позволяет долго чувствовать себя сытым.ЧерникаОтличный источник антиоксидантов и клетчатки, черника при этом практически не содержит калорий. Чтобы получить из нее хотя бы 70 калорий, нужно съесть не меньше большой миски без всяких добавок. Зато она хорошо в утолении потребности перекусить, потому что сладкая и плотная по текстуре. Клетчатка поможет очистить ЖКТ и дожить до ужина.ГрейпфрутИзвестно, что грейпфрут, содержащий огромное количество антиоксидантов, витаминов и питательных веществ, ускоряет обмен веществ и снижает уровень инсулина, таким образом, фактически сжигая жир. В одном фрукте всего 52 калории, так что можно его запасти, чтобы перекусить перед ужином или обедом.КурицаОдин из лучших источников белка при минимальном количестве жира – это курица. Если точнее – куриная грудка. Да и любое другое постное мясо может быть хорошей заменой сладостям и фастфуду во время перекуса. Но нужно помнить, что приготовленное с применением добавок вроде масла и жиров мясо не считается.КиноаВ киноа, если ее есть в готовом виде, 222 калории на порцию, но она обладает способностью насыщать наш организм так, что есть после нее не хочется очень долго. И несмотря на то, что калорий в ней достаточно, они не будут откладываться в жир, а помогут формировать мышцы.ЛососьЛосось считается самой здоровой пищей, поскольку в нем много редких и нужных организму веществ вроде витамина D. При минимуме калорий – 120 на солидный стейк – лососем можно отлично перекусить, не дожидаясь официального ужина.