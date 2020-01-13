Морковная диета для стремительного похудения

Нынче существует множество диет, которые позволяют быстро похудеть.Чтобы сбросить лишние килограммы и получить красивые формы мы готовы на все. Но не стоит рисковать и пробовать сомнительные способы питания. Вам в помощь морковная диета, которая позволит похудеть без вреда для здоровья.Преимущества морковной диеты успели оценить не только диетологи, но и те, кто борется с лишними килограммами. Такой способ питания необходимо рассматривать, как вариант быстрого похудения без вреда для здоровья. Исходя из названия понятно, что основным компонентом диеты является морковь.Преимущества морковной диетыДиетологи относят данный способ похудения к числу жестких диет, так как благодаря ему можно потерять 3 килограмма всего за 4 дня. При этом организм получает полезные вещества, которые благоприятно влияют на состояние кожи и ногтей. Также морковь в вашем рационе позволит улучшить состояние волос. Данная диета очень популярна среди знаменитостей. К ней прибегают такие звезды, как Кэти Холмс и Эмили Блант.Меню морковной диетыЕсли вы остановились на морковной диете, то следует знать, что в процессе похудения необходимо организовать четырехразовое питание. Основным блюдом в вашем меню должен быть морковный салат.Рецепт салата из морковиВозьмите две средних моркови, очистите, помойте и натрите на крупной терке. Добавьте к морковной смеси 1 ст. ложку оливкового масла и немного меда. Отлично будет взбрызнуть салат соком лимона. Это блюдо не только диетическое, оно очень полезное, благодаря содержанию витаминов и полезных веществ, необходимых нашему организму. В морковном салате присутствует аскорбиновая кислота, клетчатка и каротиноиды, витамины D и Е.Рекомендации для тех, кто соблюдает морковную диетуДля приготовления салата лучше всего покупать молодую морковь. Так как в ней содержится максимальное количество необходимых компонентов. Еще одна хитрость для лучшего усвоения данного блюда – перед употреблением салата выпейте стакан кефира или съешьте пару ложек сметаны.При морковной диете пейте много воды. Подойдет чистая вода без газа или зеленый чай. В течение трех дней ваш рацион будет состоять из морковного салата, чая и воды. На четвертый день можно переходить на диетический рацион, к которому разрешается добавить пару картофелин и кусочек мяса.