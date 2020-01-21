Рецепты народной медицины при заболеваниях кишечника

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Хронические заболевания кишечника можно вылечить с помощью проверенных рецептов лечебных отваров.При хронических заболеваниях кишечника (а это могут быть колит, энтероколит, запоры или поносы) на помощь придут рецепты травников – фитотерапия веками служила людям, которые аккуратно и ответственно собирали рецепты, вымеряли пропорции, экспериментировали с дозами.Рецепты травяных отваров назначают с учетом характера нарушений деятельности кишечника – в одном случае рекомендуются растения, обладающие вяжущими (дуб, зверобой, горец змеиный, кровохлебка, ольха, шалфей, ромашка, черемуха, череда, лапчатка) свойствами, в другом — обволакивающими (лен, алтей, солодка).При запорах и гипомоторной дискинезии кишок целители рекомендуют такие сборы:— берут по 2 части корня девясила, солодки, дягиля, валерианы, цветки лаванды , 5 частей кора крушины. Отмеряют 5 г смеси, заливают 1 стаканом воды, кипятят 15 мин, настаивают полчаса, принимают по 200 мл 2–3 раза в день после еды.— потребуется по 1 части коры крушины, корня солодки, плодов фенхеля, корни алтея, 2 части семян льна. Отмеряем 5 г смеси, заливаем 1 стаканом кипятка, настаиваем 6 часов, отжимаем. Отвар принимают по 200 мл вечером до еды.— надо взять по 2 г коры крушины (порошок), плодов жостера (порошок), 1 г плодов фенхеля (порошок). Все составляющие хорошо смешиваем. Принимать порошок по 1/2 или 1 чайной ложке (без верха) 2–3 раза в день перед едой.— берем по 1 части плодов тмина и кожуры апельсина, 8 частей коры крушины. Отмеряем 5 г смеси, заливаем 1 стаканом кипятка, настаиваем 6 часов, отжимаем. Настой принимать по 100–200 мл утром и вечером до еды.Все описанные выше слабительные сборы рекомендуется принимать при необходимости (не более 5–7 дней). Зачастую стул нормализуется при назначении сборов, не содержащих больших количеств крушины, ревеня или жостера. Можно воспользоваться такими рецептами:— берут семена льна посевного, измельчают. Отмеряют 5 г и принимают с водой дважды в день натощак.— в случае лечения синдрома раздраженной кишки делают такой отвар: берут по 1 части коры крушины, цветков ромашки, корней валерианы, листьев мяты. Отмеряют 5 г смеси, заливают 1 стаканом воды, нагревают на водяной бане в течение 15 мин, охлаждают до комнатной температуры, отжимают.При колите с частым поносом рекомендуется применять отвары растений, обладающих вяжущими свойствами:— берут по 3 части корней лапчатки и горца змеиного, по 2 части листьев мяты, цветков ромашки. Отмеряют 5 г смеси, заливают 1 стаканом холодной воды, настаивают 8 ч, нагревают до кипения, охлаждают, отжимают, принимают по 200 мл 2–3 раза в день до еды.— берут по 2 части коры дуба, корней аира, травы чабреца , 1 часть плодов черники. Готовить отвар также, как в предыдущем рецепте. Принимать по 200 мл в течение дня глотками.— нужно взять 1 часть плодов фенхеля, по 3 части коры дуба, листьев шалфея. И в этом случае способ приготовления и применения такие же.