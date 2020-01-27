10 целебных и вкусных чаев от простуды
1. Чай с имбирем
Ингредиенты:
- имбирь;
- зеленый чай;
- кусочек лимона.
Приготовление:
Корень имбиря нарежьте ломтиками в чашку, насыпьте немного зеленого чая, добавьте лимон и залейте кипятком. Дайте настояться 10 минут. Этот чай хорошо пить по утрам. Он придаст вам сил и энергии. Вы можете подключить фантазию и немного поэкспериментировать. Например, добавьте в напиток немного мяты и корицы. Также можно придать интересный вкусовой оттенок с помощью ломтика яблока. Или же заменить лимон другим цитрусом. Вариантов очень много. Подслащивать лучше медом, а не сахаром - он намного полезнее.
2. Липовый чай с медом
Ингредиенты:
- 1 ст. л. сухого цвета липы;
-1-2 ч. л. меда.
Приготовление:
Липу залейте кипятком (200 мл), процедите и добавьте мед. Чай оказывает жаропонижающих эффект.
3. Чай из мяты
Ингредиенты:
- 1 ч. л. сухих листьев мяты;
- мед по вкусу.
Приготовление:
Мяту залейте кипятком. Дайте настояться минут 10, процедите, добавьте меда и выпейте. Кстати, не забывайте, что в очень горячую воду мед лучше не бросать, поскольку в кипятке он теряет свои лечебные свойства.
4. Черный чай
Ингредиенты:
- черный чай;
- молоко;
- сахар по вкусу.
Приготовление:
Заварите обычный чай и добавьте в него немного молока. Это не только вкусно, но и полезно. Напиток отлично подходит как профилактическое средство, укрепляющее иммунитет.
5. Восточный чай
Ингредиенты:
- 5 соцветий гвоздики;
- палочка корицы;
- свежевыжатый сок лимона;
- свежевыжатый сок апельсина;
- цедра с половины лимона.
Приготовление:
Гвоздику, корицу и цедру лимона упакуйте в небольшой мешочек (можно сделать марлевый) и опустите в кастрюльку с кипящей водой (500 мл). Добавьте сок половины лимона и одного апельсина. Кипятите на медленном огне еще около трех минут. Чай прибавит сил и взбодрит.
6. Цитрусовый чай
Ингредиенты:
- 100 мл кипятка;
- сухая кожура апельсина и мандарина.
Приготовление:
Измельчите кожуру с помощью кофемолки. Чайную ложку получившейся смеси залейте 100 мл кипятка и дайте настояться в течении 5-7 минут. Пейте по два глоточка в течении суток.
7. Чай с шиповником
Ингредиенты:
- 0,5 л кипятка;
- 2 ст. л. шиповника.
Приготовление:
Залейте шиповник водой и дайте настояться. Желательно делать это в термосе. Рецепт настоя предельно прост, однако он очень полезен. Напиток оказывает хороший жаропонижающий эффект.
8. Травяной чай
Ингредиенты:
- душица;
- листочки мать-и-мачехи;
- корень травы алтея;
- стакан кипятка;
-1 ст.л. меда.
Приготовление:
Травы смешайте в равных частях. После столовую ложку полученной смеси заварите стаканом кипятка. Добавьте столовую ложку меда. Чай лучше пить горячим. Употребляйте три раза в сутки после еды.
9. Ромашковый чай
Ингредиенты:
- 1 ст. л. ромашки;
- кипяток;
- мед по вкусу.
Приготовление:
Рецепт - проще не бывает. Залейте цветы ромашки кипятком и дайте настояться. Перед тем как пить, добавьте немного меда. Этот чай оказывает очень хорошее противовоспалительное действие.
10. Чай из эхинацеи
Ингредиенты:
- 1 ст.л. сухой эхинацеи;
- 500 мл кипятка.
Приготовление:
Насыпьте столовую ложку эхинацеи в термос, залейте кипятком и дайте ночь настояться. Пейте три раза в день по 70 мл. Чай хорошо укрепит иммунитет.
Все эти чаи настолько вкусные, что их можно пить и просто так, не болея. Полезные свойства компонентов только укрепят ваш организм.
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