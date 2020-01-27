10 целебных и вкусных чаев от простуды

Как правило, когда мы слышим о народных средствах борьбы с простудой, нам вспоминаются не самые приятные вещи: сироп из смеси сока лука и меда, различные микстуры из растений и тому подобное. Однако лечение может быть очень вкусным. Что вы думаете по поводу целебных согревающих чаев?.. Предлагаем вам самые лучшие рецепты целительных напитков, которые быстро поднимут вас на ноги и порадуют своим вкусом.

1. Чай с имбирем

Ингредиенты:

- имбирь;

- зеленый чай;

- кусочек лимона.

Приготовление:

Корень имбиря нарежьте ломтиками в чашку, насыпьте немного зеленого чая, добавьте лимон и залейте кипятком. Дайте настояться 10 минут. Этот чай хорошо пить по утрам. Он придаст вам сил и энергии. Вы можете подключить фантазию и немного поэкспериментировать. Например, добавьте в напиток немного мяты и корицы. Также можно придать интересный вкусовой оттенок с помощью ломтика яблока. Или же заменить лимон другим цитрусом. Вариантов очень много. Подслащивать лучше медом, а не сахаром - он намного полезнее.

2. Липовый чай с медом

Ингредиенты:

- 1 ст. л. сухого цвета липы;

-1-2 ч. л. меда.

Приготовление:

Липу залейте кипятком (200 мл), процедите и добавьте мед. Чай оказывает жаропонижающих эффект.

3. Чай из мяты

Ингредиенты:

- 1 ч. л. сухих листьев мяты;

- мед по вкусу.

Приготовление:

Мяту залейте кипятком. Дайте настояться минут 10, процедите, добавьте меда и выпейте. Кстати, не забывайте, что в очень горячую воду мед лучше не бросать, поскольку в кипятке он теряет свои лечебные свойства.

4. Черный чай

Ингредиенты:

- черный чай;

- молоко;

- сахар по вкусу.

Приготовление:

Заварите обычный чай и добавьте в него немного молока. Это не только вкусно, но и полезно. Напиток отлично подходит как профилактическое средство, укрепляющее иммунитет.

5. Восточный чай

Ингредиенты:

- 5 соцветий гвоздики;

- палочка корицы;

- свежевыжатый сок лимона;

- свежевыжатый сок апельсина;

- цедра с половины лимона.

Приготовление:

Гвоздику, корицу и цедру лимона упакуйте в небольшой мешочек (можно сделать марлевый) и опустите в кастрюльку с кипящей водой (500 мл). Добавьте сок половины лимона и одного апельсина. Кипятите на медленном огне еще около трех минут. Чай прибавит сил и взбодрит.

6. Цитрусовый чай

Ингредиенты:

- 100 мл кипятка;

- сухая кожура апельсина и мандарина.

Приготовление:

Измельчите кожуру с помощью кофемолки. Чайную ложку получившейся смеси залейте 100 мл кипятка и дайте настояться в течении 5-7 минут. Пейте по два глоточка в течении суток.

7. Чай с шиповником

Ингредиенты:

- 0,5 л кипятка;

- 2 ст. л. шиповника.

Приготовление:

Залейте шиповник водой и дайте настояться. Желательно делать это в термосе. Рецепт настоя предельно прост, однако он очень полезен. Напиток оказывает хороший жаропонижающий эффект.

8. Травяной чай

Ингредиенты:

- душица;

- листочки мать-и-мачехи;

- корень травы алтея;

- стакан кипятка;

-1 ст.л. меда.

Приготовление:

Травы смешайте в равных частях. После столовую ложку полученной смеси заварите стаканом кипятка. Добавьте столовую ложку меда. Чай лучше пить горячим. Употребляйте три раза в сутки после еды.

9. Ромашковый чай

Ингредиенты:

- 1 ст. л. ромашки;

- кипяток;

- мед по вкусу.

Приготовление:

Рецепт - проще не бывает. Залейте цветы ромашки кипятком и дайте настояться. Перед тем как пить, добавьте немного меда. Этот чай оказывает очень хорошее противовоспалительное действие.

10. Чай из эхинацеи

Ингредиенты:

- 1 ст.л. сухой эхинацеи;

- 500 мл кипятка.

Приготовление:

Насыпьте столовую ложку эхинацеи в термос, залейте кипятком и дайте ночь настояться. Пейте три раза в день по 70 мл. Чай хорошо укрепит иммунитет.

Все эти чаи настолько вкусные, что их можно пить и просто так, не болея. Полезные свойства компонентов только укрепят ваш организм.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины

http://healthinfo.ua - Добавил gorizont в категорию Другие

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь