10 целебных и вкусных чаев от простуды

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Как правило, когда мы слышим о народных средствах борьбы с простудой, нам вспоминаются не самые приятные вещи: сироп из смеси сока лука и меда, различные микстуры из растений и тому подобное. Однако лечение может быть очень вкусным. Что вы думаете по поводу целебных согревающих чаев?.. Предлагаем вам самые лучшие рецепты целительных напитков, которые быстро поднимут вас на ноги и порадуют своим вкусом.1. Чай с имбиремИнгредиенты:- имбирь;- зеленый чай;- кусочек лимона.Приготовление:Корень имбиря нарежьте ломтиками в чашку, насыпьте немного зеленого чая, добавьте лимон и залейте кипятком. Дайте настояться 10 минут. Этот чай хорошо пить по утрам. Он придаст вам сил и энергии. Вы можете подключить фантазию и немного поэкспериментировать. Например, добавьте в напиток немного мяты и корицы. Также можно придать интересный вкусовой оттенок с помощью ломтика яблока. Или же заменить лимон другим цитрусом. Вариантов очень много. Подслащивать лучше медом, а не сахаром - он намного полезнее.2. Липовый чай с медомИнгредиенты:- 1 ст. л. сухого цвета липы;-1-2 ч. л. меда.Приготовление:Липу залейте кипятком (200 мл), процедите и добавьте мед. Чай оказывает жаропонижающих эффект.3. Чай из мятыИнгредиенты:- 1 ч. л. сухих листьев мяты;- мед по вкусу.Приготовление:Мяту залейте кипятком. Дайте настояться минут 10, процедите, добавьте меда и выпейте. Кстати, не забывайте, что в очень горячую воду мед лучше не бросать, поскольку в кипятке он теряет свои лечебные свойства.4. Черный чайИнгредиенты:- черный чай;- молоко;- сахар по вкусу.Приготовление:Заварите обычный чай и добавьте в него немного молока. Это не только вкусно, но и полезно. Напиток отлично подходит как профилактическое средство, укрепляющее иммунитет.5. Восточный чайИнгредиенты:- 5 соцветий гвоздики;- палочка корицы;- свежевыжатый сок лимона;- свежевыжатый сок апельсина;- цедра с половины лимона.Приготовление:Гвоздику, корицу и цедру лимона упакуйте в небольшой мешочек (можно сделать марлевый) и опустите в кастрюльку с кипящей водой (500 мл). Добавьте сок половины лимона и одного апельсина. Кипятите на медленном огне еще около трех минут. Чай прибавит сил и взбодрит.6. Цитрусовый чайИнгредиенты:- 100 мл кипятка;- сухая кожура апельсина и мандарина.Приготовление:Измельчите кожуру с помощью кофемолки. Чайную ложку получившейся смеси залейте 100 мл кипятка и дайте настояться в течении 5-7 минут. Пейте по два глоточка в течении суток.7. Чай с шиповникомИнгредиенты:- 0,5 л кипятка;- 2 ст. л. шиповника.Приготовление:Залейте шиповник водой и дайте настояться. Желательно делать это в термосе. Рецепт настоя предельно прост, однако он очень полезен. Напиток оказывает хороший жаропонижающий эффект.8. Травяной чайИнгредиенты:- душица;- листочки мать-и-мачехи;- корень травы алтея;- стакан кипятка;-1 ст.л. меда.Приготовление:Травы смешайте в равных частях. После столовую ложку полученной смеси заварите стаканом кипятка. Добавьте столовую ложку меда. Чай лучше пить горячим. Употребляйте три раза в сутки после еды.9. Ромашковый чайИнгредиенты:- 1 ст. л. ромашки;- кипяток;- мед по вкусу.Приготовление:Рецепт - проще не бывает. Залейте цветы ромашки кипятком и дайте настояться. Перед тем как пить, добавьте немного меда. Этот чай оказывает очень хорошее противовоспалительное действие.10. Чай из эхинацеиИнгредиенты:- 1 ст.л. сухой эхинацеи;- 500 мл кипятка.Приготовление:Насыпьте столовую ложку эхинацеи в термос, залейте кипятком и дайте ночь настояться. Пейте три раза в день по 70 мл. Чай хорошо укрепит иммунитет.Все эти чаи настолько вкусные, что их можно пить и просто так, не болея. Полезные свойства компонентов только укрепят ваш организм.