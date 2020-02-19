11 действенных народных средств при панкреатите

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Панкреатит – это воспаление поджелудочной железы. При обострении заболевания не обойтись без помощи медиков, а при форме хронической можно обратиться к народным средствам. Эксперты рассказали, каким должно быть лечение панкреатита народными методами.Главной причиной развития хронического панкреатита считается алкоголизм. Однако выделяют и прочие факторы. Для хронического панкреатита характерны следующие симптомы: острые боли, которые распространяются на спину, рвота, тошнота, жирный стул, потеря веса. Стоит отметить, что чаще всего панкреатит развивается у мужчин.Ниже вашему вниманию представлены народные рецепты, которые помогут вам при домашнем лечении данного заболевания.• Кисель из пророщенного овса великолепно помогает при хроническом панкреатите, а также при часто ему сопутствующему холецистите. Чтобы приготовить такой кисель, необходимо тщательно промыть овсяные зерна, затем замочить их и оставить на один-два дня в теплом месте. После этого пророщенный овес следует размолоть, развести с водой и прокипятить на протяжении одной-двух минут. Потом необходимо процедить и настоять кисель около двадцати минут. Средство важно применять исключительно свежезаваренным.• В случае если вас нередко беспокоят боли острого характера, настоятельно рекомендуется принимать настойку календулы (по одной чайной ложке) несколько раз в сутки.• Чтобы предупредить приступы, следует выпивать настойку эхинацеи или корня элеутерококка.• Боль снять поможет корень барбариса. Залейте одним литром водки измельченный корень барбариса (сто граммов) и настаивайте его на протяжении нескольких недель. Данное народное средство предупредит дальнейшее проявление болей, а также уменьшит их интенсивность.• Натрите листья высокого ясеня в порошок, а затем залейте их кипятком. Настаивайте около тридцати минут. Принимать полученную настойку следует по одной ложке.• Невероятно полезным при лечении хронического панкреатита считается отвар лопуха. Залейте кипятком (одним литром) пару столовых ложек корня данного растения. Настаивайте отвар в течение трех часов в эмалированной посуде, а затем проварите его десять минут на слабом огне и процедите. Принимать следует несколько раз в день по половине стакана перед каждым приемом пищи.• Корень аира также способен улучшить состояние. Залейте одним стаканом кипятка перетертый корень аира (одну столовую ложку). После этого процедите отвар. Принимайте его по одной чайной ложке перед едой. Рекомендуется запивать настой отваром золототысячника.• Еще одним действенным способом при борьбе с панкреатитом являются лимоны. Измельчите в мясорубке один килограмм лимонов с цедрой, добавьте к ним по триста граммов петрушки и чеснока. Образовавшуюся смесь следует употреблять три раза в день за пятнадцать минут до приема пищи по одной чайной ложке.• Очень полезно выпивать сок квашеной капусты, в котором содержатся натуральные вещества, которые входят в состав различных лекарственных препаратов, прописываемых при лечении.• С приступами также поможет справиться минеральная вода без газа.• Еще одним эффективным средством является настой из корня цикория. Корень цикория необходимо измельчить, залить кипяченой водой (один стакан). Затем необходимо охладить настой и процедить его. Выпивать данный напиток следует несколько раз большими глотками на протяжении всего дня.