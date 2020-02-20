Медики дали 7 простых советов для успешного похудения

Для успешного похудения можно воспользоваться простыми советами медиков, которые были опубликованы журналом Freundin. Один из таких советов: использовать для перекусов суп.Перекус супом. По мнению медиков, бульоны или овощные супы без сливок являются отличным вариантом перекуса. Они заполняют желудок, быстро вызывают чувство сытости, хорошо усваиваются, содержат немного калорий.«Замените чашкой супа традиционные шоколадки или выпечку, употребляемые в течение дня, - и ваше похудение станет более успешным», - дали простой совет эксперты.Специи вместо соли. Капсаицин, компонент острого перца, делает процесс выработки энергии организмом более интенсивным, ускоряя таким образом метаболизм. Другие специи (тмин, имбирь) тоже обладают свойством успешно плавить жировые клетки тела.Регулярно употреблять здоровые продукты. Между приемами пищи не должно быть больших промежутков – этот простой совет позволяет поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Для успешного похудения медики рекомендуют употреблять здоровую, полезную пищу пять-шесть раз в день небольшими порциями.Пить больше чая. Попробуйте выпивать ежедневно дополнительные две чашки чая - травяного или зеленого. Напитки содержит много антиоксидантов, снижающих всасывание жира в желудке и кишечнике.Использовать посуду синего цвета. Исследования показали, что еда в тарелках синего цвета кажется мозгу менее привлекательной, что снижает аппетит. В итоге человек автоматически съедает меньше – примерно на 30 процентов. То, что нужно для успешного похудения!Спать в прохладе. В условиях холода активизируются процессы синтеза бурого жира, требующие расхода белой жировой ткани. Стремясь поддерживать в теле тепло, организм при этом особенно старательно сжигает жир на животе.Концентрироваться на еде. Если принимать пищу, не глядя в телевизор или смартфон, количество съеденного снижается на 20 процентов, констатируют медики. Мечтающим похудеть они настоятельно рекомендуют есть за столом в спокойной обстановке, без работающих электронных устройств, отвлекающих внимание.