Оральные контрацептивы: что может ослабить их действие

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Какие лекарственные препараты несовместимы с гормональными средствамиГормональные контрацептивы, по данным специалистов, защищают женщину от нежелательной беременности на 92-98%. Но, не смотря на такую высокую степень защиты, иногда все же случаются "проколы". Как правило, это случается из-за несовместимости контрацептивов и некоторых лекарственных препаратов. Подробнее об этом расскажет гинеколог Марина Степнова.Как распознать фальшивое лекарство. Смотрите в нашем сюжете:Препараты на основе зверобоя. От усталости, стресса и тоски иногда рекомендуют пить настойку зверобоя продырявленного. Те, кто принимает гормональные таблетки параллельно с этим лекарством (или другим препаратом на основе экстракта зверобоя) должны знать, что это растение действительно снижает действие комбинированных оральных контрацептивов (КОК).Антидепрессанты. Некоторые антидепрессанты и гормональные таблетки тоже лучше не совмещать. Эффект будет незначительный от обоих препаратов, так как они ослабляют действие друг друга. Хотя в этом случае риск нежелательной беременности не велик, ведь антидепрессанты (опасные для комбинированных оральных контрацептивов) не продаются свободно в аптеках, и купить их можно только по рецепту. Поэтому если врач прописывает антидепрессанты, то его обязательно нужно предупредить о приеме контрацептивов.Противогрибковые средства. Следует быть осторожным также при приеме противогрибковых средств (от молочницы, к примеру), они тоже могут ослабить действие ОК.Средства для похудения. Еще одни препараты, не дающие оральным контрацептивам нормально функционировать – так называемые "таблетки для похудения". Случается, что эти чудо-средства или вызывают рвоту, или заставляют подолгу сидеть в туалете. В этом случае действие контрацептива может быть ослаблено из-за нарушения его всасываемости в желудочно-кишечном тракте.Время приема оральных контрацептивов. Очень часто, уезжая отдыхать в заморские страны с разными часовыми поясами, женщины продолжают пить ОК по местному времени. А это неправильно! Если дома вы принимаете таблетку в 7 вечера, к примеру, то в Таиланде их 7 вечера будут отвечать нашему утру. А потом, отдохнувшая загоревшая женщина по приезду удивляется, что оказалась в "интересном положении".Поэтому, при приеме комбинированных оральных контрацептивов с целью предотвращения нежелательной беременности нужно четко следовать графику. А на отдыхе за границей пить контрацептивы в один и тот же час, но по домашнему времени. От таблетки до таблетки должно пройти 24 часа. Если вдруг случилось, что женщина не смогла принять таблетку, пропустила день – риск незапланированной беременности возрастает в несколько раз. Как правило, фирмы производители препаратов учитывают такой вариант и в инструкции указывают, что при пропуске необходимо продолжить прием таблеток, но дополнительно использовать другие методы контрацепции.Грейпфрутовый сок. В грейпфруте содержаться вещества, которые способствуют накоплению контрацептивов в организме женщины и вместе с таблетками могут способствовать развитию гормонального дисбаланса. Нежелательной беременности не случится, но депрессия, головная боль, мажущие кровянистые выделения могут появиться. Такое побочное действие вызывает только грейпфрут, другими же цитрусовыми можно спокойно лакомиться.Курение. Эта вредная привычка не снижает действие контрацептивов. Никотин, попадающий в организм даже от 5 выкуренных в день сигарет в сочетании с прогестероном – составляющим компонентом практически всех оральных контрацептивов (ОК) значительно увеличивают риск тромбообразования. То есть курящая женщина, принимающая контрацептивы, очень рискует заполучить в будущем какое-нибудь серьезное заболевание: инфаркт, тромбофлебит, инсульт.