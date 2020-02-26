Корень цикория вместо кофе - 3 уникальных преимущества для здоровья

Корень цикория - цветущее синими соцветиями растения из семейства одуванчиков. Он использовался в медицине еще в древнем Египте. Его жарят, измельчают и употребляют в качестве альтернативы кофе без кофеина. Корень цикория - это нечто большее, чем "подделка" кофе. Вот три главных преимущества для здоровья.Корень цикория может улучшает здоровье кишечникаРастение является одним из лучших источников инулина, волокна, известного своими пребиотическими свойствами. Пребиотики служат пищей для полезных микроорганизмов в кишечнике - бактерий, которые связаны с улучшением пищеварения, противовоспалительным действием, иммунитетом и настроением. Они повышают усвоение основных питательных веществ, в том числе кальция и магния.Еще преимущество - способность облегчать запоры, улучшать прохождение пищи через кишечник.Помогает избежать диабетаБыло показано, что корень цикория помогает регулировать сахар, инсулин и улучшает контроль диабета. В исследовании, женщинам с диабетом 2 типа ежедневно давали инулин, а другой - плацебо. В группе инулина наблюдалось повышение уровня антиоксидантов в крови, а также снижение веса и уровня HbA1c (значение регуляции уровня сахара в крови).Содержит антиоксиданты"В дополнение к витаминам, минералам и клетчатке, корень цикория содержит несколько типов антиоксидантов - они уменьшают воспаление и защищают функциональность артерий. В исследованиях на животных было показано, что антиоксиданты цикория защищают от повреждения печени - интересная находка, поскольку печень служит одним из основных детоксифицирующих органов организма", - пишет издание Helth.