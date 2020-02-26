Корень цикория вместо кофе - 3 уникальных преимущества для здоровья
Корень цикория может улучшает здоровье кишечника
Растение является одним из лучших источников инулина, волокна, известного своими пребиотическими свойствами. Пребиотики служат пищей для полезных микроорганизмов в кишечнике - бактерий, которые связаны с улучшением пищеварения, противовоспалительным действием, иммунитетом и настроением. Они повышают усвоение основных питательных веществ, в том числе кальция и магния.
Еще преимущество - способность облегчать запоры, улучшать прохождение пищи через кишечник.
Помогает избежать диабета
Было показано, что корень цикория помогает регулировать сахар, инсулин и улучшает контроль диабета. В исследовании, женщинам с диабетом 2 типа ежедневно давали инулин, а другой - плацебо. В группе инулина наблюдалось повышение уровня антиоксидантов в крови, а также снижение веса и уровня HbA1c (значение регуляции уровня сахара в крови).
Содержит антиоксиданты
"В дополнение к витаминам, минералам и клетчатке, корень цикория содержит несколько типов антиоксидантов - они уменьшают воспаление и защищают функциональность артерий. В исследованиях на животных было показано, что антиоксиданты цикория защищают от повреждения печени - интересная находка, поскольку печень служит одним из основных детоксифицирующих органов организма", - пишет издание Helth.
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