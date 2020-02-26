5 фантастических смузи, которые помогут, если у вас бессонница

В настоящее время, бессонница является проблемой для многих людей, и чем дольше это происходит, тем заметнее негативные изменения в их качестве жизни. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), до 40% населения земли страдает от различных типов нарушения сна. Эксперты говорят, что определить таких людей очень легко: у них постоянно плохое настроение, им тяжело выполнять свою повседневную работу и сосредоточиться на своих обязанностях.Эта проблема вызывает серьезную обеспокоенность у экспертов в области здравоохранения, потому что существует более 80 болезней, связанных с бессонницей.Принадлежите ли вы к той части населения, которая страдает от бессонницы? Если ваш ответ да, то вам стоит знать, что нужно найти решение этой проблемы как можно скорее, чтобы избежать негативных последствий для здоровья.Именно поэтому, мы хотим поделиться с вами 5 отличными смузи, которые обладают способностью расслаблять ваше тело, чтобы вы лучше спали.Зеленый смузи против бессонницыЭтот зеленый напиток содержит повышенную концентрацию питательных веществ, которые помогут расслабить тело и улучшают сон, что делает его эффективным средством для борьбы с такой проблемой, как бессонница. Он способен улучшить качество сна, а также помогает в решении расстройств, связанных с пищеварением, стрессом и высоким кровяным давлением.Ингредиенты: 1 огурец, 1 кусочек имбиря, сок одного лимона, 1 зеленое яблоко с кожей, 9 стеблей спаржи, 2 стебля сельдерея.Как его приготовить?Замочите спаржу в холодной воде примерно на час.Нарежьте огурец, лимон и яблоко кусками.Положите в блендер порезанные фрукты, сельдерей и имбирь. Процедите воду из-под спаржи и залейте ее к остальным ингредиентам.Взбивайте в течение нескольких минут и пейте каждый день после обеда.Смузи из листового салата и огурцаЭтот действенный коктейль сочетает в себе два продукта, которые являются хорошими союзниками в борьбе с бессонницей. Салат содержит важные питательные вещества, которые помогают заснуть и снимают чувство тревоги.Огурец, между тем, содержит аминокислоту триптофан, которая является веществом, стимулирующим выработку серотонина, гормона, связанного с хорошим настроением и хорошим сном.Ингредиенты: ? салата-латука, 1 огурец.Как его приготовить?Разрежьте огурец на кусочки и заверните их в листья салата. Поместите все ингредиенты в блендер, взбивайте в течение нескольких минут до однородной консистенции и пейте хорошо охлажденным.Смузи из листового салата и бананаЭтот напиток поможет справиться со стрессом и тревогой, способствует расслаблению тела и очень хорош в те моменты, когда у вас бессонница.Ингредиенты: 4 цветка ромашки, 90 граммов салата,1 небольшой банан, сок ? лимона.Как его приготовить?Приготовьте настой из цветков ромашки и отставьте его в сторону.Тщательно помойте и нарежьте листья салата.Процедите настой и залейте его в блендер, вместе с остальными ингредиентами и соком ? лимона.Взбивайте в течение нескольких минут и пейте охлажденным, за пол часа перед сном.Смузи из персика и яблокаЭтот вкусный коктейль поможет вам легче заснуть.Ингредиенты: 3 персика, 1 яблоко, 1 небольшой пучок мяты.Как его приготовить?Хорошо вымойте, почистите от шкурки и нарежьте фрукты. Положите все ингредиенты в блендер и взбивайте в течение несколько секунд, пейте сразу же, хорошо охлажденным.Этот смузи следует пить по крайней мере за 30 минут перед сном.Смузи из моркови и шпинатаЭто сочетание является богатым источником антиоксидантов и других питательных веществ, которые помогут вам улучшить качество сна, а также принесут пользу для здоровья. Вы должны пить его за полчаса перед сном, чтобы получить хорошие результаты.Ингредиенты: 1 морковь, 5 листьев шпината, вода.Как его приготовить?Смешайте все ингредиенты в блендере, и взбивайте до однородной консистенции.Сок не следует долго хранить, пейте его сразу же в рекомендованное время перед сном.Если все эти рецепты не помогают вам решить проблему бессонницы, лучше всего будет обратиться к специалисту для того, чтобы он подобрал вам другое лечение. Очень важно вовремя обратить внимание на это нарушение, потому что, если ее не лечить, бессонница может стать серьезной проблемой.