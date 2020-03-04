Ученые: на потенцию мужчины влияет ширина шага

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Японские ученые увидели связь между тем, насколько широкий у мужчины шаг при ходьбе и его половой активностью. В качестве доказательства у японцев выступили статистические данные.Эксперты провели исследование среди мужчин, имевших проблемы с потенцией. Ученые оценили все возможные факторы, которые могли привести к данной проблеме и сделали неожиданное открытие. Оказывается, у мужчин в возрасте от 35 лет, которые столкнулись с бессилием в постели, была небольшая длина шага.Специалисты из Японии объясняют данный феномен тем, что на эрекцию как правило влияют мышцы тазового дна.После 35 лет эти мышцы имеют свойство слабеть, особенно если половая жизнь не регулярна и отсутствует постоянный половой партнер. И хотя нет прямой связи между ходьбой и половыми органами, статистика говорит, что именно от ширины шага зависит угроза импотенции, утверждают ученые.