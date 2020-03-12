4 здоровых способа лечить разбитое сердце

Многие из нас влюблялись, и многих бросали. Разбитое сердце - тяжелые эмоциональные переживания, но существуют эффективные способы борьбы с ними.Опишите свои чувства. В тот момент, когда любимый уходит навсегда, вы ощущаете злость, досаду, одиночество и грусть сразу. Также может появиться ощущение брошенности и неопределенности по поводу будущего. Не сдерживайте свои эмоции, ведь это не позволит вам двигаться дальше. Опишите всё на бумаге или в компьютере, чтобы просто это поделиться этим с собой. Поход к психологу тоже полезен.Сбалансированное питание. Многие из брошенных женщин и мужчин принимаются усиленно следить за собой, чтобы выглядеть стройнее и тем самым досадить бывшему партнеру. К сожалению, из-за этого они подвергают себя чрезмерному режиму голодания. Не ограничивайте приём калорий, а употребляйте большее количество фруктов, овощей и продуктов, снижающих уровень стресса. Это повысит настроение и показатели энергии.Больше двигайтесь. Одним из лучших способов преодоления психологического дискомфорта является прокачка эндорфинов через кровь. Эти гормоны удовольствия появляются при кардионагрузках. Сохраняйте физическую активность для снижения уровня стресса и улучшения когнитивного функционала. Она позволит вам отвлечься от переживаний. Но не переусердствуйте с физическими нагрузками.Занимаетесь приятными вещами. Возможно, после психологической боли из-за разрыва вам будет тяжело повысить настроение. Но для выхода из неприятной ситуации нужно заниматься чем-то приятным. Например, походом в кино или проведением времени с друзьями. Большую роль играет и эмоциональная поддержка семьи.