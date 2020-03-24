Врачи подсчитали, сколько нужно спать для поддержания здоровья
Всего было выделено четыре группы: люди с нормальной продолжительностью сна (7-8 часов за ночь), мало спящие по ночам (6-7 часов), очень мало спящие по ночам (менее 6 часов) и очень много спящие по ночам (более 8 часов). Также анализировалась толщина стенок сосудов добровольцев для оценки степени развития атеросклероза.
Оказалось, есть связь между продолжительностью ночного сна и риском сердечно-сосудистых болезней (график U-образной формы). По сравнению с "нормальной" группой, среди тех, кто регулярно спал ночью менее 6 часов или более 8 часов, риск утолщения стенок сонной артерии, снижения ее эластичности и образования атеросклеротических бляшек был повышен на 54% и 39% соответственно.
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