Врачи подсчитали, сколько нужно спать для поддержания здоровья

Кардиологи подчеркивают: чтобы снизить риск инсульта и инфаркта, нужно спать ночью по 7-8 часов, пишет "Новости Mail.RU" со ссылкой на Афинский университет. Ученые выяснили это, исследовав продолжительность ночного сна более чем у 1500 человек (возраст - 40-98 лет; у некоторых были болезни сосудов и сердца или имелись факторы риска соответствующих заболеваний).Всего было выделено четыре группы: люди с нормальной продолжительностью сна (7-8 часов за ночь), мало спящие по ночам (6-7 часов), очень мало спящие по ночам (менее 6 часов) и очень много спящие по ночам (более 8 часов). Также анализировалась толщина стенок сосудов добровольцев для оценки степени развития атеросклероза.Оказалось, есть связь между продолжительностью ночного сна и риском сердечно-сосудистых болезней (график U-образной формы). По сравнению с "нормальной" группой, среди тех, кто регулярно спал ночью менее 6 часов или более 8 часов, риск утолщения стенок сонной артерии, снижения ее эластичности и образования атеросклеротических бляшек был повышен на 54% и 39% соответственно.