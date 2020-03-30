10 продуктов, которые помогут сохранить здоровье и фигуру во время самоизоляции

Многие боятся во время самоизоляции набрать вес, но чтобы сохранить фигуру, нужно употреблять в пищу определенные продукты. Они же станут мощной поддержкой для вашего здоровья.Какао. Является одним из основных природных источников магния и антиоксидантов, также содержит вещества, которые помогут сохранить хорошее настроение, настроиться на какую-то творческую, создающую деятельность.Пищевые дрожжи. В отличие от обычных дрожжей эти выращиваются исключительно для потребления в пищу. Являются очень подходящим продуктом для жизни в условиях самоизоляции и карантина – содержать много витаминов группы В, клетчатку, белок, минералы, включая крайне важные для хорошего иммунитета железо, магний, цинк.Авокадо. Большое количество клетчатки в нем делает продукт очень полезным для правильной работы кишечника и снижения веса. Кроме того, клетчатка помогает улучшить уровни холестерина, сахара в крови, что идет на пользу здоровью.Ананас. Отличается большое количество бромелаина , протеолитического фермента, который способен расщеплять белки на их аминокислоты. Также он противостоит высокой кислотности желудка и щелочности кишечника, эффективен при экзокринной недостаточности поджелудочной железы.Квашеная капуста. В этом продукте полезные бактерии сочетаются с ферментами и оказывают очень благотворное влияние на здоровье пищеварительной системы: предотвращают вздутие живота, газы, запоры, диарею, боли в желудке.Киви. Является признанным чемпионом в рейтинге продуктов, богатых витамином С. Дополнительно обеспечивает организм витамином Е, который является мощным антиоксидантом, и витамином К, необходимым для костей, кровеносных сосудов.Чеснок и лук. Аллицин чеснока после его разрезания или измельчения действует как антимикробный фактор и стимулирует иммунную систему. Свежий лук очень полезен для сердечно-сосудистой, дыхательной систем, оздоровляет суставы, защищает от раздражающих инфекций пищеварительной системы.Творог. Один из самых лучших продуктов для сохранения подтянутой фигуры и похудения. Надолго продлевает ощущение сытости, усваивается даже при непереносимости лактозы, содержит много белка и полезных микроорганизмов, благодаря присутствию аминокислоты метионина действует как эффективный жиросжигатель. Отлично подходит людям, страдающих отеками, гипертонической болезнью, заболеваниями печени. Насыщенность кальцием делает особенно полезным для пожилых людей с их хрупкой костной тканью.Льняные семечки. Отличный источник омега-3 жирных кислот, незаменимых для здоровья сердца, мозга. Кроме того, они улучшают деятельность кишечника, что важно, если не хочется «потерять» фигуру.Яйца. В одном яйце 11% суточной необходимой мужчинам доза белка и 14% – для женщин. Опубликованное журналом Metabolism исследование показало, что употребление одного яйца на завтрак обеспечивает длительное чувство сытости и помогает худеть.