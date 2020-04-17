4 продукта, которые помогут сохранить мышцы во время самоизоляции

Тренажерные залы закрылись на фоне коронавируса. Многие стараются заниматься в домашних условиях, чтобы не потерять форму. Но не менее важно правильно питаться. Чтобы поддерживать высокую мышечную массу, важно потреблять продукты, богатые белком и микроэлементами. Вот четыре из них.ПшеноПшено помогает улучшить приток крови к мышцам за счет большого количества магния. Кроме того, это отличный источник растительного белка и сложных углеводов, а значит, пшено подарит много энергии.КиноаКиноа богата белком, который помогает мышцам восстановиться быстрее. При этом углеводы в ее составе сложные, что означает отсутствие резкого выброса инсулина в кровь.ТворогВ твороге полно казеина. Казеин помогает повышать уровень аминокислот в крови, при этом эффект длится дольше, чем при употреблении йогурта.ШпинатДостаточное количество железа в крови необходимо для регулярных тренировок. Шпинат, как и большинство темно-зеленой листовой зелени богат этим компонентом.