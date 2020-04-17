4 продукта, которые помогут сохранить мышцы во время самоизоляции
Пшено
Пшено помогает улучшить приток крови к мышцам за счет большого количества магния. Кроме того, это отличный источник растительного белка и сложных углеводов, а значит, пшено подарит много энергии.
Киноа
Киноа богата белком, который помогает мышцам восстановиться быстрее. При этом углеводы в ее составе сложные, что означает отсутствие резкого выброса инсулина в кровь.
Творог
В твороге полно казеина. Казеин помогает повышать уровень аминокислот в крови, при этом эффект длится дольше, чем при употреблении йогурта.
Шпинат
Достаточное количество железа в крови необходимо для регулярных тренировок. Шпинат, как и большинство темно-зеленой листовой зелени богат этим компонентом.
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