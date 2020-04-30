У малоподвижных людей нашли сотни мутаций в ДНК

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Склонность к малоподвижному образу жизни заложена в ДНК, выяснили нидерландские ученые.Они обнаружили в генах человека свыше ста мелких мутаций, связанных с любовью к «сидячему» или «лежачему» досугу, сообщает Nature Communications.Сотрудники Гронингенского университета исследовали один из самых крупных генетических банков мира: UK Biobank. В нем хранятся образцы 400 тысяч добровольцев.Каждый участник также прошел медицинское обследование и заполнил несколько анкет, где указал свои привычки и образ жизни.После тщательного анализа ученые выявили 193 вариации в 169 участках ДНК, влияющие на предрасположенность к малоподвижности. Обладатели 150 из них предпочитали отдыхать, смотря телевизор.Остальные проводили много времени в сидячем положении перед компьютером или за рулем автомобиля. Все мутации были связаны с нервной системой и передачей сигналов между нейронами.Ученые также выяснили, что любители просмотра телевизора чаще страдают от проблем с сердцем. Каждые дополнительные полтора часа перед голубым экраном повышали вероятность развития коронарной недостаточности на 42%.Но у людей, которые проводили много времени за компьютером или за рулем, такой предрасположенности не наблюдалось. Авторы научной работы не смогли найти этому объяснений.Они предположили, что в таких ситуациях люди все же чаще двигаются и реже перекусывают калорийной и жирной пищей.