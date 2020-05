Специалисты рассказали, как снизить риск ранней смерти

Люди, которые ходят пешком или ездят на велосипеде на работу, имеют меньший риск ранней смерти или болезни по сравнению с теми, кто ездит на машине.Таковы результаты исследования 300 000 пассажиров в Англии и Уэльсе, проведенного учеными из Имперского колледжа Лондона и Кембриджского университета (Imperial College London and the University of Cambridge).Исследователи говорят, что полученные данные свидетельствуют о том, что увеличение количества прогулок и велосипедных прогулок может снизить смертность от болезней сердца и рака.Результаты исследованияВ исследовании, опубликованном в журнале The Lancet Planetary Health, использовались данные переписи населения для отслеживания одних и тех же людей в течение 25 лет в период с 1991 по 2016 годы. Было установлено, что те, кто ездил на работу на велосипеде, уровень ранней смертности снизился на 20%, а смертность от сердечно-сосудистых заболеваний (включая сердечный приступ и инсульт) — на 24%, на 16% снизился уровень смертности от рака.После карантинаДоктор Ричард Паттерсон из Отдела эпидемиологии MRC в Кембриджском университете, который руководил исследованием, сказал:«Поскольку большое количество людей начинает возвращаться к работе, так как карантин из-за коронавируса COVID-19 облегчается, пришло время переосмыслить выбор транспорта. Учитывая серьезные и длительные ограничения в пропускной способности общественного транспорта, переключение на использование частного автомобиля было бы пагубным для нашего здоровья и окружающей среды. Поощрение большего количества людей ходить и ездить на велосипеде поможет ограничить долгосрочные негативные последствия пандемии».