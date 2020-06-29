Средство похудения. Пейте напиток, содержащий яблочный уксус и соду

Яблочный уксус и пищевая сода – натуральные средства, подходящие для приготовления напитка, работающего как средство похудения. Об этом рассказали индийские медики, утверждающие, что эти ингредиенты ускоряют процессы сжигания жира за счет активизации метаболизма.«Сочетание правильного питания и физических упражнений, безусловно, являются главным ключом к успешной потере веса. Но есть несколько хитростей, помогающих улучшить их эффект. Простым дополнительным способом, помогающим достичь похудения, может стать использование яблочного уксуса и пищевой соды», - приводится их мнение в журнале Times Now.По словам специалистов, каждое из этих природных средств известно своими свойствами активизировать внутренние процессы. Уксусная кислота, являющаяся основным активным компонентом яблочного уксуса, может действовать как стимулятор метаболизма, препятствует накоплению жира в животе и печени, подавляет аппетит. Также она способна обострять чувствительность клеток к инсулину, позволяя добиться снижения уровня сахара в крови, борется с излишками холестерина, оказывает противовирусное действие.Что касается пищевой соды, она тоже может быть эффективным средством для быстрого таяния жира: некоторые исследования показывают ее стимулирующее действие на расщепление жиров организмом. Их комбо с яблочным уксусом создает здоровую щелочную метаболическую среду, укрепляет иммунную систему, что может облегчить потерю веса.«Потребление яблочного уксуса в сочетании с пищевой содой перед едой может улучшить контроль уровня сахара в крови, повысить сытость, снизить потребление калорий – все это может фактически способствовать снижению веса», - говорят научные эксперты.Как приготовить и использовать яблочный уксус и пищевую соду для похудения?Смешайте две чайные ложки сырого органического яблочного уксуса с чайной ложкой пищевой соды в стакане.Наполните стакан водой перед употреблением.Этот напиток содержит питательные вещества и ферменты, активизирующие пищеварение и подавляющие аппетит.«Прежде чем начать пить такой напиток, поговорите с врачом – это особенно важно, если вы страдаете от диабета или проблем с пищеварением, заболеваниями полости рта, пищевода, желудка», - поделились советом врачи.