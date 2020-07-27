Эти продукты могут навредить чувствительной коже

Не стоит ими увлекаться.Кожа может прийти в ужасное состояние из-за пищи, которую мы едим. Вот список пяти самых вредных продуктов, к которым наша кожа наиболее чувствительна, передает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.МолокоПо словам доктора Фрэнка Липмана, американского эксперта в области интегративной медицины, диетолога и специалиста по правильному питанию, коровье молоко способно усилить проблему высыпаний на лице. Изначально самой природой молоко предназначено для вскармливания потомства, поэтому в нем кроме белков, жиров и углеводов присутствуют вещества, ускоряющие рост и развитие телят. Даже в молоке домашних коров, которых пасли на лугу, кормили только экологически чистой травой, содержится, как утверждает Липман, более 60 всевозможных гормонов, большей частью — анаболиков (подобных тем, которые применяют культуристы для наращивания мышечной массы). Любой молочный продукт в том или ином количестве содержит тестостерон, прогестерон, инсулин и другие стимулирующие вещества. Лактоза (молочный сахар) стимулирует синтез инсулина, который еще больше усиливает действие стероидов на кожу. Так, стакан молока повышает уровень этого гормона на 300%! Все это, в свою очередь, оказывает огромное влияние на наш естественный гормональный фон, провоцируя те или иные проблемы с кожей, чаще всего акне.СахарПри чрезмерном употреблении сахара происходит «захватывание» витаминов группы В («витаминов красоты») во всех органах и системах. Это может привести к нервной возбудимости, сильному расстройству пищеварения, чувству постоянной усталости, снижению зрения, анемии, мышечным и кожным заболеваниям. Также избыток сахара в организме приводит к гликации. При потреблении чрезмерного количества сахарозы «лишние» молекулы объединяются с молекулами белка, образуя «конечные продукты гликации» (КПГ). В итоге КПГ разрушают коллаген — белок, ответственный за сохранение кожи молодой и упругой. Таким образом, если вы хотите красивую кожу, стоит воздержаться от сладостей в каком бы то ни было виде.СольЧрезмерное употребление соленой и острой пищи сказывается на общем состоянии кожи, но особенно на коже вокруг глаз. Дело в том, что после употребления соленой пищи в организме начинает накапливаться лишняя жидкость, которая образует отечность и мешки под глазами. Нехватка витаминов А и С, недостаток железа и анемия вызывают темные круги под глазами. Пейте много воды, зеленый чай, который укрепляет стенки сосудов, ешьте много фруктов и овощей, пополняйте организм драгоценными витаминами и минералами. Кстати, имейте в виду: если вы не используете соль в приготовлении блюд, это не означает, что она полностью исключена из рациона. Соль может содержаться там, где никто и не ожидает, например в горячем шоколаде, твороге, кукурузных хлопьях.КофеПрыщи от кофе могут появиться у любого человека, независимо от типа кожи. Кортизол, содержащийся в кофе и известный как гормон «напряжения», может действовать как андроген, одновременно стимулируя сальные железы и новые воспаления. Также кофе снижает уровень усвояемости витаминов и минеральных веществ, которые так нужны для красоты нашей кожи. И что самое главное — кофе вызывает преждевременное старение кожи за счет снижения выработки коллагена. Действительно ли вам так важен кофе по утрам, как кажется?ГлютенКомпонент, который стоит исключить обладателям капризной и чувствительной кожи. Глютен повреждает слизистую оболочку тонкого кишечника, вследствие чего возникает местное воспаление, развивается расстройство пищеварения и нарушается всасывание полезных веществ. Из-за нехватки необходимых микро- и макроэлементов снижается иммунитет. Глютен содержится в пшенице, ржи, овсе, ячмене и полностью отсутствует в рисе, гречихе, просе, бобовых, кукурузе, картофеле. Но все не так просто: существует «скрытый» глютен, который содержится во всех колбасных изделиях, заводских сладостях, мороженом, йогуртах промышленного производства, сырах, майонезе и многих других продуктах. Человек может всю жизнь бороться с проблемной кожей и высыпаниями на лице, причиной которых может быть непереносимость глютена (целиакия). Попробуйте на какое-то время стать gluten free и посмотрите, как это отразится на вашей коже.