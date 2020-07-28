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Благодаря богатому содержанию питательных микроэлементов, помидоры по праву считаются одними из самых мощных суперпродуктов – их потребление помогает регулировать кровяное давление, защищает от диабета, препятствует активности раковых клеток и не только.Специалистами были перечислены 10 причин, по которым помидоры считаются мощным суперпродуктом, информирует портал Food News. Одна из них – насыщенность овощей витамином С: по словам экспертов, один помидор может содержать до 40 процентов рекомендуемой суточной нормы этого антиоксиданта, стимулирующего иммунитет, защищающего организм от воспалений.Помимо того, помидоры богаты железом, необходимым для производства красных кровяных клеток, и калием – ключевым питательным веществом, поддерживающим хорошую работу сердца.Борются с раковыми клетками. Разные исследования показали, что потребление томатов уменьшает риск развития рака предстательной железы, легких, желудка, поджелудочной железы, толстой кишки и прямой кишки. Ученые связывают это с действием антиоксидантного вещества ликопина, способного предотвращать повреждение клеток, чреватое образованием опухоли.Препятствуют атеросклерозу. По словам исследователей, ликопин помидоров помогает защитить артерии от затвердевания из-за накопления холестерина.Противодействуют вредному воздействию курения. Новые исследования показывают, что ликопин также может защищать клетки легких от вредного воздействия табачного дыма.Поддерживают здоровье глаз. Томаты содержат витамин А и бета-каротин: эти вещества обеспечивают мощную поддержку системе зрения. витамин А обладает способностью предотвращать развитие возрастной макулярной дегенерации, ведущей к потере зрения в пожилом возрасте.Помогают при запоре. Высокое содержание клетчатки в помидорах способствует нормальному пищеварению. Их волокна способствуют распространению полезных бактерий вдоль желудочно-кишечного тракта, помогают смягчить стул, ослабляют запор и минимизируют его возникновение в будущем.Снижают высокое давление. Насыщенный калием рацион может помочь снизить высокое кровяное давление, а помидоры отличаются очень значительной концентрацией этого минерала. Также в регуляции артериального давления важную роль играют ликопин, бета-каротин и витамин Е, которыми упакованы томаты.Защищают от последствий диабета. Диабет удваивает риск сердечных осложнений, включая сердечный приступ и инсульт. Антиоксиданты помидоров предотвращают воздействие свободных радикалов, вызывающее клеточное повреждение сосудов, из-за которого повышается риск сердечных заболеваний.Омолаживают кожу. Витамины С и А, которыми полны эти овощи, стимулируют выработку коллагена – белка, обеспечивающего здоровье и молодость кожи, ее защиту от ранних морщин, пигментации и других признаков фотостарения.Снимает боль в желчном пузыре. Люди, подверженные заболеванию желчного пузыря, или уже имеющие камни в нем, желчном пузыре, тоже могут извлечь пользу из употребления богатых антиоксидантами помидоров. Согласно исследованиям, наличие достаточного количества антиоксидантов в организме (особенно витамина С), помогает уменьшить боль при желчнокаменной болезни и снизить риск ее появления в будущем.