Названа приправа, убивающая вирусы

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Добавьте ее в свой рацион.Куркумин – естественное вещество, содержащееся в корнях куркумы – способен предотвратить заражение некоторых опасных вирусов, в частности эффективно защищает от вируса денге, Зика и гепатита B. Исследователи еще раньше отмечали противоопухолевые, противовоспалительные и противобактериальные свойства куркумина, а также отсутствие серьезных побочных эффектов его применения, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24 Канал.Куркумин – эффективный против вирусовНовые эксперименты китайских исследователей показали, что куркума в высоких дозах способна без побочных эффектов уничтожать также один из разновидностей аль-фа-коронавируса – возбудителя трансмиссивного гастроэнтерита, который поражает свиней и наносит вред сельскому хозяйству.Китайские ученые обработали экспериментальные образцы клеток куркумином различной концентрации, а затем попытались заразить их возбудителем трансмиссивного гастроэнтерита. И обнаружили, что высокий процент куркумина снижает число вирусных частиц в клеточной культуре.По предположению исследователей, куркумин влияет на вирус двумя путями:непосредственно убивая вирус до того, как он поразит клетку;интегрируясь с вирусную оболочку для дезактивации вируса; изменяя метаболизм клеток, чтобы помешать вирусу проникнуть в них.Читайте также: Ученые обнаружили еще один симптом коронавирусаВ дальнейшем исследователи планируют продолжить изучение свойств куркумина, это поможет лучше понять механизм антивирусного действия данного вещества в целом и на трансмиссивный гастроэнтерит в частности.