Собаки и кошки могут заразиться коронавирусом от людей — исследование

Группа ученых из Италии и Великобритании провела крупнейшее на данный момент исследование образцов собак и кошек в домохозяйствах самых пострадавших от пандемии районах Италии. Выяснилось, что люди могут передавать инфекцию своим домашним питомцам, и не исключено, что собаки более подвержены коронавирусу.Ученые проанализировали образцы, взятые у 915 собак и 505 кошек в ходе плановых ветеринарных осмотров с марта по май. Для исследования были взяты домашние питомцы, которые живут наиболее пострадавших от коронавируса районах Италии, в том числе в семьях, где был подтвержден COVID-19. В общей сложности ветеринарам удалось получить 300 и 180 мазков из ротоглотки, 180 и 80 — из носа, а также 55 и 30 ректальных мазков у собак и кошек соответственно.ПЦР-тесты не выявили коронавирус ни у одного из животных, что говорит о том, что никто из питомцев не был инфицирован на момент взятия проб. Однако серологическое исследование выявило наличие специфических нейтрализующих антител у 13 собак и 6 кошек, причем 2 собаки и одна кошка жили в домах, где ни у одного из членов семьи не был подтвержден COVID-19. Все остальные домашние питомцы, скорее всего, заразились от своих заболевших хозяев.Ученые выяснили также, что все заразившиеся питомцы были старше одного года, причем самцы подвергались заражению чаще, чем самки.Авторы исследования отмечают, что их работа подтвердила способность собак и кошек к сероконверсии, то есть выработке нейтрализующих антител. С учетом того, что у собак вдвое чаще выявлялись антитела, это может говорить об их повышенной восприимчивости к инфекции по сравнению с кошками.Вскоре после того, как коронавирус начал распространяться по миру, в разных странах стали появляться сообщения о случаях заболевания животных. Вчера информагентства Японии написали о двух случаях подтвержденного коронавируса у собак, владельцы которых болеют COVID-19. В середине июля в Нью-Йорке умер пес по имени Бадди, у которого также был выявлен коронавирус и симптомы заболевания. Ранее у собаки была диагностирована лимфома, однако врачи не знают, сделал ли рак его более восприимчивым к вирусу.Известно также, что норки могут заразиться от человек, - так крупные вспышки инфекции произошли на 14 пушных предприятиях в Дании и Голландии, после чего власти этих стран приняли решение уничтожить зараженных животных. Также были зафиксированы случаи инфицирования кошек в Гонконге и тигров в зоопарке Нью-Йорка.По словам Джоанн Сантини (Joanne Santini), микробиолога из Лондонского университетского колледжа (University College London), вирус может распространяться незамеченным у некоторых животных. «У нас просто недостаточно данных», - говорит исследователь.Нередко патогены циркулируют между разными видами, что затрудняет контроль распространения вирусов. Скорее всего, человек получил SARS-CoV-2 от летучих мышей, но исследователи не знают, сколько животных были вовлечены в цепочку передачи. Известно, что к коронавирусу предрасположены как минимум двенадцать различных животных, включая домашних собак и кошек, львов, тигров и фермерских норок. Это означает, например, что как все животные семейства куньих — норки, ласки, барсуки, росомахи, куницы, - могут быть потенциально восприимчивы к коронавирусу и передать его людям. Но до настоящего момента эту возможность никто не проверял.