7 недугов, от которых поможет репчатый лук

Репчатый лук у каждой хозяйки на кухне обязательно найдется. А ведь это не только полезный продукт, но и самое настоящее лекарство, способное предупредить многие болезни или помочь в их лечении.Всем знакома поговорка: «Лук от семи недуг»? На самом деле, болезней, при которых помогает репчатый лук, больше, но мы поговорим о том, как народная медицина использует его для лечения и профилактики 7 распространенных заболеваний.1. Лук от гриппа и простудыВыделяемые луком фитонциды способны подавлять многие болезнетворные микроорганизмы, и это свойство делает растение чрезвычайно востребованным в пору эпидемий гриппа или массовых простудных заболеваний.Луковые ингаляцииПожалуй, самый простой рецепт. Измельчают (лучше на терке) 1-2 луковицы (в зависимости от размера), после чего больного, наклонившегося над емкостью с луком, накрывают большим полотенцем или сложенной вдвое простыней. Вдыхать выделяющиеся летучие вещества рекомендуется в течение 10 минут, повторяя процедуры 2-3 раза в день до выздоровления. Применяют луковые ингаляции также для лечения ангины.Можно немного изменить процедуру, залив луковую кашицу (натертый репчатый лук) крутым кипятком и вдыхая поднимающийся пар.Луковый сиропНаполнить 1/2 бутылки измельченным луком, засыпать сахарным песком, хорошо встряхнуть, чтобы перемешать, и поставить на 5-7 дней в теплое место. Процедить полученный сироп. Принимать 4-5 раз в день по 1 ст.ложке. Это средство считается эффективным не только при простудных заболеваниях, но и при бронхитах (как остром, так и хроническом).Лук на молокеИзмельчить 1 крупную луковицу, залить стаканом молока и варить на кипящей водяной бане в течение 15 минут. Снять смесь с огня, укутать и настаивать 1 час, затем процедить. Принимать по 1 ст.ложке каждые 2-3 часа.2. Лук от бронхита и сильного кашляПри лечении кашля лук применяется и для наружного, и для внутреннего употребления в составе различных рецептов.Лук с медомПропустить через мясорубку 0,5 кг репчатого лука, смешать с 400 г сахара и 50 г меда, влить 1 л воды, еще раз хорошо перемешать, довести до кипения и варить на слабом огне в течение 3 часов. Охладить, хранить в плотно закрытой емкости в холодильнике. Принимать по 2 ст.ложки 3 раза в день или по 1 ст.ложке 5-6 раз в день за полчаса до еды.У этого средства есть другой вариант — технология приготовления прежняя, а вот ингредиенты немного отличаются: 250 г измельченного лука, 1 стакан сахара и 1 ст.ложка меда, залить 0,5 л водки. Далее — так же, как в предыдущем рецепте, варить на медленном огне 3 часа, охладить. Принимать по 2 ст.ложки 3 раза в день за полчаса до еды.Луковая мазь на гусином жиреНатереть на мелкой терке репчатый лук и смешать его со свежим гусиным жиром в соотношении 1:1. Тщательно перемешать. На ночь втирать полученную смесь в область грудной клетки, после чего хорошо укутаться шерстяным платком. Повторять процедуру до выздоровления.3. Лук от ангиныПомимо луковых ингаляций, описанных выше, при ангине рекомендуется использовать свежевыжатый луковый сок. Применяют чистый сок или смесь с жидким медом (1:1). 1 ч.ложку средства (рекомендуется рассасывать, а не глотать сразу) принимают 3-4 раза в день за полчаса до еды.4. Лук от остеохондроза и радикулитаСнять боль поможет смесь измельченного репчатого лука и черной редьки, взятых в равных долях. Использовать это средство лучше вечером, перед сном. Приготовленную кашицу равномерно нанести на лоскут ткани (лучше льняной), положить на больное место и хорошо укутать. Подержать, пока не появится ощущение сильного жжения, затем снять.Полезно при этих заболеваниях принимать сок репчатого лука с медом в пропорции 1:1. Пьют его курсами: в течение месяца 3 раза в день по 1 ст.ложке за полчаса до еды, затем недельный перерыв — и можно повторить.Если по каким-либо причинам вы не можете или не хотите использовать лук, в лечении остеохондроза, радикулита, ревматизма и болезней суставов вам помогут другие растения:5. Лук от нарывов и фурункуловПротивовоспалительные, бактерицидные, ранозаживляющие свойства репчатого лука позволяют использовать его при лечении гнойных ран, нарывов, фурункулов, а также свежих ожогов и обморожений (лук уменьшает боль, останавливает воспалительный процесс).Печеный лукНекрупную луковицу испечь в духовке, разрезать, приложить к нарыву и прибинтовать. Меняют повязку ежедневно, повторяя процедуру, пока нарыв или фурункул не вскроется.Аналогично используют кашицу из свежего лука, завернутую в марлю или тонкую ткань — такое средство уменьшает болезненность, помогает очистить рану от гноя и способствует заживлению.Мазь с лукомСмешать взятые в равных долях нутряное свиное сало (несоленое), соки лука и алоэ, сосновую смолу, мед, воск и хозяйственное мыло. Нагревать на водяной бане при постоянном помешивании, пока не образуется однородная масса. Теплую мазь накладывать на марлю или небольшой лоскут ткани и прибинтовывать к нарыву, меняя повязку 1-2 раза в день.6. Лук от гельминтовВ качестве глистогонного средства обычно используют водный настой или спиртовую настойку репчатого лука. Однако можно достичь эффекта и в том случае, если просто съедать поутру натощак в течение 3-4 дней 1/4-1/2 небольшой луковицы.Водный настой лукаВечером измельчить средних размеров луковицу, залить ее 1 стаканом теплой кипяченой воды, закрыть емкость и настаивать до утра в прохладном месте, затем процедить. Принимать по 0,5 стакана настоя натощак утром и вечером в течение 3-4 дней.Спиртовая настойка лукаНаполнить бутылку измельченным луком на 1/2, залить качественной водкой, укупорить. Настаивать в темном теплом месте 10 дней, процедить. Принимать по 1-2 ст.ложки 2 раза в день за полчаса до еды.7. Лук от герпесаВряд ли кто-то не знаком с «простудой» на губах — больно, неприятно, некрасиво. И свидетельствует, в том числе, об ослабленном иммунитете — особенно если высыпания появляются часто. Лук и здесь придет на помощь.При первых признаках появления характерных пузырьков смазывайте пораженный участок кожи свежим соком репчатого лука (повторять несколько раз в день). Одновременно следует принимать луковый сок внутрь: 2-3 ст.ложки 3 раза в день через час после еды в течение 1 недели. Пить сок по такой схеме можно и в профилактических целях — по 1 неделе каждую весну и осень.А от каких недугов вы используете лук? Поделитесь проверенными рецептами.