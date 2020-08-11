Россия станет первой в мире страной, которая зарегистрирует вакцину от коронавируса

Заместитель главы российского Минздрава Олег Гринев сообщил о намеченной на август регистрации первой не только в России, но и в мире вакцины от коронавируса.Препарат разработан специалистами ФГБУ НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России. Регистрация вакцины произойдет после завершения финальных испытаний, которые уже ведутся.«Сейчас пойдет последний этап испытаний, это крайне важно. Мы должны понимать, что вакцина должна быть, прежде всего, безопасной», — сказал Олег Гринев.Напомним, что, согласно плану Минздрава, первыми вакцину от коронавируса, после начала масштабного производства препарата, получат медицинские работники и пенсионеры.