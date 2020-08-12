Создатели российской вакцины от коронавируса предупредили о противопоказаниях

На сайте госреестра лекарственных средств РФ появилась важная информация, касающаяся первой в мире вакцины от коронавируса. Препарат создали именно российские ученые, которые также перечислили противопоказания к вакцине.Согласно доступной информации, это беременность и период лактации, повышенная чувствительность к компонентам лекарства, аллергии и острые хронические заболевания, при наличии которых пациентам рекомендуют дополнительно проконсультироваться со специалистом.Уже известно, что несовершеннолетним россиянам вакцину вводить не будут. Ученые объясняют это отсутствием достоверных и проверенных данных о безопасности прививки для подрастающего поколения. После ввода вакцины человек должен будет находиться в медицинском учреждении под наблюдением в течение получаса. Допускается повышение температуры.Напомним, что 11 августа президент России Владимир Путин рассказал о смелом поступке одной из своих дочерей, которая сделала тестовую прививку от коронавируса. По словам главы государства, после вакцинации температура тела у нее поднялась до 38 градусов, а на следующий день снизилась до 37.