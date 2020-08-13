Почему медики рекомендуют избавиться от привычки целовать собаку

Из года в год медики рекомендуют владельцам собак избавиться от привычки целовать домашних питомцев. Делать этого категорически не рекомендуется, даже если вы уверены в том, что животное привито и обработано от паразитов. И причина вовсе не в эпидемии коронавируса.Так чем грозят такие нежности с домашним питомцем?Заслуженный профессор вирусологии и бактериологии из Великобритании Джон Оксфорд несколько лет занимался изучением этой темы на примере интересного случая из собственной практики. В больницу попала британка с диагнозом «полиорганная недостаточность». В ходе лечения оказалось, что болезнетворные бактерии попали в организм женщины через собачью слюну. Недуг прогрессировал очень стремительно. По словам родственников пациентки Оксфорда, та потеряла сознание спустя 8-10 минут после объятий и поцелуев со своим же псом.У британки выявили почечную и легочную недостаточность, поражение печени и сепсис. Бактерии не могли передаться через порезы и раны: при госпитализации ее тщательно осмотрели на предмет кожных повреждений, которые могли стать «воротами» для инфекции. Разносчиком была любимая хозяйкой итальянская борзая.