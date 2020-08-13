Почему медики рекомендуют избавиться от привычки целовать собаку
Так чем грозят такие нежности с домашним питомцем?
Заслуженный профессор вирусологии и бактериологии из Великобритании Джон Оксфорд несколько лет занимался изучением этой темы на примере интересного случая из собственной практики. В больницу попала британка с диагнозом «полиорганная недостаточность». В ходе лечения оказалось, что болезнетворные бактерии попали в организм женщины через собачью слюну. Недуг прогрессировал очень стремительно. По словам родственников пациентки Оксфорда, та потеряла сознание спустя 8-10 минут после объятий и поцелуев со своим же псом.
У британки выявили почечную и легочную недостаточность, поражение печени и сепсис. Бактерии не могли передаться через порезы и раны: при госпитализации ее тщательно осмотрели на предмет кожных повреждений, которые могли стать «воротами» для инфекции. Разносчиком была любимая хозяйкой итальянская борзая.
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