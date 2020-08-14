Диетологи назвали ядом любимые супы россиян и просят вычеркнуть их из рациона

Диетологи составили список из самых вредных супов в русской кухне. В этот список попали самые распространенные и любимые многими россиянами супы.Не рекомендуют диетологи употреблять супы из субпродуктов – печени, почек, сердец животных. Аргументируя, что в этих органах оседает все самое вредное, что съели животные. В говяжьих костях, по словам экспертов, содержатся соли и тяжелые металлы, что также вредно для организма.Борщ и щи – тоже попали в этот список. Медики говорят, что для людей с больным желудком вредны кислая капуста и томаты. А здоровым людям следует знать, что капуста и морковь впитывают в себя нитраты. Помимо этого, зажарка, необходимая для приготовления борща, негативно влияет на желудок.Насчет куриного супа эксперты говорят следующее: куриный бульон из домашней курицы вреда организму не несет. Но многие покупают магазинную курицу, которую на птицефабриках пичкали химическими добавками для усиления роста. А это уже другой продукт и на здоровье такой суп действует отрицательно.Овощной суп принято считать безобидным. Так оно и есть, а также бесполезным. Потому что при высокой температуре овощи теряют свои полезные свойства и витамины человек, употребляя овощной суп, не получает.Рыбные супы становятся опасными из-за того, что некоторые виды рыбы содержат в себе ртуть. Это относится в первую очередь к таким видам, как тунец, марлин, акула, окунь, палтус, морская форель. Много ртути содержится также в кальмаре.В креветках выявлена большая доза мышьяка, а в мидиях содержится сакситоксин. Это вещество, которое может вызвать нервно–паралитическое действие