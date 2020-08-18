Что будет, если переедать семечками подсолнечника ежедневно

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Увлекаясь поеданием семечек подсолнечника ежедневно, многие не знают, что 300 граммов этого продукта равносильны дневной норме калорий.По данным диетологов, даже 50 граммов семечек подсолнечника обеспечивают суточную потребность человека в витамине Е. Именно он предотвращает раннее развитие атеросклероза, нормализуя работу сердечно-сосудистой системы.В семечках немало магния, недостаток которого наблюдается практически у всех жителей средней полосы России. Нормальный уровень магния в организме снимает мышечные боли, убирает усталость, успокаивает нервы и даже предотвращает мигрени.Умеренная порция семечек замедляет старение, потерю зрения и улучшает состояние кожи и волос. Но и здесь есть свое но! Если есть семечки каждый день, то можно нажить заболевания органов пищеварения — гастрит, колиты, панкреатит, даже язву желудка.