Коронавирус может провоцировать тяжелые последствия у детей

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Ранее было принято считать, что коронавирусная инфекция у детей проходит легко и без осложнений. Но в последние недели все больше появляется информации, которая опровергает это мнение. Так, специалисты из Королевского колледжа Лондона недавно описали неожиданное последствие тяжелой коронавирусной инфекции у детей.Как сообщает ТАСС, посткоронавирусный воспалительный синдром (MIS-C) – это новая форма расстройств иммунной системы. По словам врачей, на первый взгляд эта проблема похожа на синдром Кавасаки: синдром характеризуется поражением сосудов с возможным образованием аневризм, тромбов, лихорадкой, изменениями слизистых, кожи.Специалисты заговорили о новом последствии коронавируса после изучения историй болезни 25 детей в возрасте 7-14 лет, заболевших MIS-C. Все дети попадали в больницы с тяжелыми формами COVID-19. А после выздоровления у детей появились различные версии постконоравирусного воспалительного синдрома, похожего на синдром Кавасаки. С похожими жалобами и проблемами были госпитализированы и несколько других детей, которые ранее не жаловались на симптомы COVID-19.У большинства детей не было полного набора симптомов синдрома Кавасаки или фиксировались нетипичные симптомы вроде проблем с пищеварением. Классическая картина наблюдалась только в двух случаях.Также врачи констатировали разницу синдрома Кавасаки и MIS-C в отношении показателей крови и уровня активности иммунных клеток: в крови пациентов с MIS-C наблюдалось большое количество элементов, которые способствуют формированию тромбов, а количество моноцитов и нейтрофилов в их крови оставалось низким, что нехарактерно для синдрома Кавасаки. Значит, в данном случае речь идет о полноценном новом синдроме.