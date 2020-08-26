Сколько кофе на самом деле можно пить при беременности?

Новое исследование указывает, что кофеин опасен для беременных даже в низких дозах. Но эксперты уверены, что полного исключения кофеина из рациона не требуется.Сегодня считается, что употребление кофе и других продуктов, содержащих кофеин, в умеренных количествах безопаснен при беременности. Новое крупное исследование, опубликованное в престижном журнале BMJ Evidence Based Medicinе, утверждает обратное: безопасных доз кофе для беременных не существует. Это утверждение вызвало резонанс в научных кругах и в СМИ. Разбираемся, действительно ли необходимо полностью отказываться от кофе во время беременности.Каковы текущие нормы потребления кофеина для беременных?Впервые рекомендации ограничения количества кофеина для беременных появились в США в 1980 году: правительство отреагировало на сообщения о тератогенном действии этого вещества у грызунов. С тех пор страхи по поводу кофеина улеглись. Его употребление больше не связывают с риском тяжелых аномалий. Но в больших количествах он может приводить к низкой массе тела у новорожденных, а в крайних случаях – к невынашиванию беременности.Согласно рекомендациям Американского колледжа акушерства и гинекологии, беременные женщины могут потреблять до 200 миллиграммов кофеина в день, не опасаясь последствий для здоровья плода и собственного состояния. Аналогичную цифру указывают Национальная система здравоохранения Великобритании (NHS) и американская американское Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA).Как понять, сколько кофеина мы получаем?Для контроля количества кофеина можно пользоваться следующими данными о его примерном содержании в продуктах.1 чашка растворимого кофе – 100 мг кофеина;1 чашка кофе из кофеварки – 140 мг;1 чашка чая – 75 мг;1 баночка колы – 40 мг;1 баночка (250 мл) энергетического напитка – до 80 мг;1 плитка черного шоколада (50 г) – до 25 мг;1 плитка молочного шоколада – до 10 мг.Таким образом, лимита потребления кофеина можно достичь, выпив, например, 2 чашки чая и одну банку колы.Что показало новое исследованиеПрофессор Джек Джеймс (Jack E. James) из Рейкьявикского университета (Reykjavik University) провел обзор 48 исследований о последствиях употребления кофеина в различных формах при беременности. Автор обзора обнаружил, что большая часть исследований демонстрирует связь употребления кофеина при беременности с риском недоношенности (низкого веса при рождении, низкого гестационного возраста), острой лейкемии у детей и детского ожирения. Кофеин не был связан с увеличением вероятности преждевременных родов.Многие рассмотренные Джеймсом исследования показывали, что безопасного уровня потребления кофе для беременных не существует.В обзор были включены наблюдательные исследования. Они обычно не позволяют судить о причинно-следственной связи: то есть, неизвестно, является ли именно кофе причиной перечисленных проблем. Однако автор указывает, что в некоторых исследованиях был показан дозозависимый эффект: чем больше кофеина, тем выше риск нарушений. Это свидетельствует в пользу того, что вещество действительно опасно в небольших количествах.Если профессиональные медицинские ассоциации прислушаются к этой научной работе, то может появиться рекомендация исключить кофеин из рациона беременных.Что говорят экспертыМногие эксперты высказались скептически по поводу качества доказательств вреда кофеина. Специалисты, мнение которых приведено в СМИ, считают, что новое исследование не может привести к изменению текущих рекомендаций.Профессор Королевского колледжа Лондона Эндрю Шеннан (Andrew Shennan) отметил, что Джек Джеймс сделал качественный обзор исследований, но остается место для вопросов. «Доказательства вреда могут быть частично связаны с другими факторами, которые часто сопутствуют употреблению кофеина, например, курением», - считает он.Шеннан отметил, что в наблюдательных исследованиях информацию о количестве потребляемого кофеина получают со слов самих беременных женщин, при этом цифры могут занижаться. Поэтому данные таких научных работ могут быть искажены.Доктор Дагни Раджасингам (Daghni Rajasingham), спикер Американского колледжа акушерства и гинекологии, указала, что текущие рекомендации по употреблению кофеина основаны на качественных доказательствах. По ее мнению, представленные в новом исследовании данные менее убедительны.Адам Джейкобс (Adam Jacobs), директор биотехнологической компании Premier Research, отметил, что автор нового исследования ранее написал две книги о вреде кофе, то есть, необходимо учитывать его тенденциозное отношение к вопросу.