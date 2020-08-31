Горох признан одним из самых токсичных продуктов с огорода
По словам Любоведского, использование пестицидов широко распространено среди современных сельхозпроизводителей — ядовитые вещества используются для борьбы с болезнями и насекомыми-вредителями. Пестициды проникают в растения, вместе с которыми попадают в человеческий организм, провоцируя самые разнообразные проблемы со здоровьем.
"Остаточные пестициды сегодня очень часто содержатся в продуктах питания. Особую осторожность нужно проявлять с фруктами и овощами, в которых может быть зашкаливающая концентрация химикатов. Очень много остаточных токсинов в горохе и семенах подсолнечника — то есть, и в подсолнечном масле. Это объясняется тем, что перед уборкой подсолнух и горох обрабатывают специальными веществами, чтобы сохранить урожай", — пояснил Любоведский.
Специалист посоветовал приобретать только горох, выращенный по технологиям органического сельхозпроизводства, а подсолнечное масло Любоведский рекомендует покупать исключительно у проверенных поставщиков. "Фермерские" продукты, как отметил Любоведский, не всегда соответствуют строгим санитарным нормам, поэтому слепо доверять им не стоит.
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