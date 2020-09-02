Ученые выяснили, почему дети и взрослые по-разному относятся к сладкому

Молодые люди редко говорят, что еда или напитки «слишком сладкие». Новое исследование предполагает, что это может быть связано с тем, что они менее чувствительны к сахару, чем взрослые, и предпочитают его больше. Ученые обнаружили, что по сравнению со взрослыми, детям и подросткам нужно на 40% больше сахара в растворе, чтобы обнаружить сладость.Авторы также обнаружили, что молодые люди больше «сладкоежеки», чем взрослые, или предпочитают более интенсивную сладость, что перекликается с результатами предыдущих исследований.В исследовании приняли участие 500 детей, подростков и взрослых. Ученые давали участникам смеси сахара и воды с разным уровнем сахара. Они измерили, сколько сахара предпочли участники и минимальную концентрацию, необходимую им, чтобы попробовать его.Чувствительность к сладкому увеличивается с возрастом«Оба эти аспекта восприятия сладкого вкуса - чувствительность и предпочтение - проходят разные траектории развития от детства до взрослой жизни», - сказала соавтор исследования М. Янина Пепино, доцент кафедры питания Университета Иллинойса в Урбана-Шампейн.Взрослые могли попробовать один кубик сахара, растворенного в 56 унциях воды, в то время как более молодые участники могли попробовать его только в менее концентрированном растворе - 40 унций.Исследование также показало, что дети и подростки предпочитают концентрацию сахара на 50% выше.