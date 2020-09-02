Ученые выяснили, почему дети и взрослые по-разному относятся к сладкому
Авторы также обнаружили, что молодые люди больше «сладкоежеки», чем взрослые, или предпочитают более интенсивную сладость, что перекликается с результатами предыдущих исследований.
В исследовании приняли участие 500 детей, подростков и взрослых. Ученые давали участникам смеси сахара и воды с разным уровнем сахара. Они измерили, сколько сахара предпочли участники и минимальную концентрацию, необходимую им, чтобы попробовать его.
Чувствительность к сладкому увеличивается с возрастом
«Оба эти аспекта восприятия сладкого вкуса - чувствительность и предпочтение - проходят разные траектории развития от детства до взрослой жизни», - сказала соавтор исследования М. Янина Пепино, доцент кафедры питания Университета Иллинойса в Урбана-Шампейн.
Взрослые могли попробовать один кубик сахара, растворенного в 56 унциях воды, в то время как более молодые участники могли попробовать его только в менее концентрированном растворе - 40 унций.
Исследование также показало, что дети и подростки предпочитают концентрацию сахара на 50% выше.
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