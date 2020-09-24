Врачи рассказали о побочных эффектах использования эфирных масел
Эндокринолог Роми Блок говорит, что эфирные масла способны действовать как эндокринные разрушители - они мешают естественному производству гормонов. Они могут снижать или повышать нормальный уровень гормонов в организме, вызывая нарушение развития, репродуктивные отклонения и изменения в работе иммунной системы. Известно, что масло лаванды связано с ранним развитием груди у девочек. Считается, масла лаванды и чайного дерева также вызывают у мальчиков препубертатную гинекомастию (аномальный рост ткани груди).
Доктор Блок не рекомендует распылять дома масла лаванды и чайного дерева из-за потенциальных осложнений, особенно у детей и подростков. Беременным женщинам и людям, страдающим гормональными заболеваниями, включая диабет, следует проконсультироваться со своими врачами, прежде чем использовать эфирные масла местно или с помощью диффузора.
Основным и самым непосредственным последствием использования эфирных масел для здоровья людей, вероятно, являются симптомы аллергии. Симптомы - зуд и слезотечение, насморк, чихание и заложенность носа. Местное использование эфирных масел может вызвать покраснение, крапивницу, зуд и отек. Между тем, многочисленные исследования говорят о пользе эфирных масел. Например, эфирные масла эвкалипта и имбиря поддерживают иммунную систему.
Известно, что лаванда помогает со сном и расслаблением, но, упоминалось выше, она может действовать как эндокринный разрушитель. Эвкалипт успокаивает, однако при попадании внутрь может вызвать судороги. Ромашка помогает расслабиться, но у людей с аллергией на амброзию, ромашку и другие растения возможны серьезные негативные реакции. Мяту любят за охлаждающий эффект, который она производит на кожу, но также известно, что она вызывает кожную сыпь, жжение и покраснение, а также другие побочные эффекты.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
http://www.meddaily.ru - Добавил gorizont в категорию Разное
Добавить комментарий