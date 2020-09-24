Врачи рассказали о побочных эффектах использования эфирных масел

На фоне роста популярности натуральных продуктов врачи обеспокоены активным использованием эфирных масел. Безопасность любого эфирного масла во многом зависит от человека, который его использует. Как любой растительный продукт, эфирные масла могут способствовать раздражению кожи, респираторным отклонениям и даже нарушениям гормонального фона.Эндокринолог Роми Блок говорит, что эфирные масла способны действовать как эндокринные разрушители - они мешают естественному производству гормонов. Они могут снижать или повышать нормальный уровень гормонов в организме, вызывая нарушение развития, репродуктивные отклонения и изменения в работе иммунной системы. Известно, что масло лаванды связано с ранним развитием груди у девочек. Считается, масла лаванды и чайного дерева также вызывают у мальчиков препубертатную гинекомастию (аномальный рост ткани груди).Доктор Блок не рекомендует распылять дома масла лаванды и чайного дерева из-за потенциальных осложнений, особенно у детей и подростков. Беременным женщинам и людям, страдающим гормональными заболеваниями, включая диабет, следует проконсультироваться со своими врачами, прежде чем использовать эфирные масла местно или с помощью диффузора.Основным и самым непосредственным последствием использования эфирных масел для здоровья людей, вероятно, являются симптомы аллергии. Симптомы - зуд и слезотечение, насморк, чихание и заложенность носа. Местное использование эфирных масел может вызвать покраснение, крапивницу, зуд и отек. Между тем, многочисленные исследования говорят о пользе эфирных масел. Например, эфирные масла эвкалипта и имбиря поддерживают иммунную систему.Известно, что лаванда помогает со сном и расслаблением, но, упоминалось выше, она может действовать как эндокринный разрушитель. Эвкалипт успокаивает, однако при попадании внутрь может вызвать судороги. Ромашка помогает расслабиться, но у людей с аллергией на амброзию, ромашку и другие растения возможны серьезные негативные реакции. Мяту любят за охлаждающий эффект, который она производит на кожу, но также известно, что она вызывает кожную сыпь, жжение и покраснение, а также другие побочные эффекты.