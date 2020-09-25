Концепция коллективного иммунитета не сработает

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Надежды многих людей на формирование коллективного иммунитета беспочвенны, так как для безопасного развития этой ситуации требуются годы. Если же ускорить формирование этого типа иммунитета, то страны столкнутся с перегрузкой больниц.Государствам не стоит надеяться на формирование естественного коллективного иммунитета, поскольку это грозит мощной перегрузкой медицинских учреждений. Британские исследователи смоделировали развитие этой неоднозначной стратегии, которую используют в Швеции и некоторых других странах мира. Они рассчитали развитие разных сценариев и выяснили, что если формировать коллективный иммунитет ускоренными темпами, то есть намеренно отменить все меры предосторожности, то больницы будут битком набиты пациентами.Великобритании в этом случае потребуется 300 000 коек, как минимум, для помощи всем нуждающимся. Это почти в три раза превышает все имеющиеся ресурсы государственных больниц. Естественно, что в стране нет и такого количества медиков, которые могли бы оказывать помощь сотням тысяч пациентов. Ведь для этого придется полностью отказаться от лечения других людей, включая жертв рака и болезней сердца. А это спровоцирует дополнительную смертность.Исследование показало, что если добиваться коллективного иммунитета наименее опасным способом, сохраняя определенное количество коек в больницах свободными, то это потребует нескольких лет. Но за такой период иммунитет может быть сформирован гораздо быстрее за счет одобренных и доказавших свою эффективность вакцин.