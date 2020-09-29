Исследования подтверждают связь между апноэ во сне и болезнью Альцгеймера

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Новое исследование подтвердило давно предполагавшуюся связь между апноэ во сне и болезнью Альцгеймера, обнаружив идентичные признаки повреждения мозга в обоих случаях.Хотя причина болезни Альцгеймера остается загадкой, амилоидные бляшки, токсичные для клеток головного мозга, являются известными индикаторами заболевания. Новое исследование показало, что эти бляшки формируются в одном и том же месте у людей с болезнью Альцгеймера и апноэ во сне.Клиническое исследование австралийских и исландских ученых под руководством Мельбурнского королевского технологического университета было опубликовано в журнале Sleep. Ведущий исследователь профессор Стивен Робинсон отмечает, что ученые знали, что эти два заболевания связаны между собой, но не понимали причину связи.«Наше исследование стало первым обнаружившим амилоидные бляшки, похожие на бляшки при болезни Альцгеймера в мозгу людей с клинически подтвержденным синдромом обструктивного апноэ во сне. Это важный прорыв в нашем понимании связи между этими состояниями. Он открывает новые направления для исследователей, стремящихся разработать методы лечения и предотвращения болезни Альцгеймера», - отмечает Робинсон.