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Российский ученый, эксперт по биологической защите Георгий Фролов назвал эффективные способы очистить поверхности продуктов от частиц вируса. Самым действенным является мытье с мылом.Эксперт назвал лучший способ очистить продукты от частиц вируса в интервью Агентству городских новостей «Москва». Доцент кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета «МИСиС», специалист по биологической защите Георгий Фролов объяснил, как снизить риск возможного заражения коронавирусной инфекцией с поверхности купленных овощей и фруктов.По словам эксперта, принесенные из магазина продукты можно мыть специальным мылом (оно должно быть допущено для мытья овощей и фруктов), либо протирать влажными антибактериальными салфетками.«Оба способа одинаково эффективно препятствуют попаданию активных ковидовских форм в организм», - заметил ученый.В то же время, уточнил он, овощи и фрукты должны тщательно промываться после обработки. Особенно это важно делать после использования салфеток. Такой способ очищения продуктов от частиц вируса все же не уничтожает абсолютно все частицы, вдобавок на поверхности могут сохраняться вещества-дезинфекторы, способные токсично действовать на организм.