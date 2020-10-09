Повышенный холестерин. Три лучших типа продуктов для его снижения

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Проблему повышенного холестерина можно решить путем коррекции питания, и специалисты советуют с этой целью включать в рацион три типа продуктов.Холестерин ЛПНП (липпротеины низкой плотности) называется врачами незаметным убийцей – он повышает риск инфаркта, при этом о своем повышенном холестерине человек может не догадываться. Специалисты обеспокоенно говорят о том, что в условиях пандемии коронавируса проблема повышенного холестерина может обостриться, поскольку этому во многом способствует новый формат жизни, когда люди больше времени проводят дома, имеют легкий доступ к холодильнику и мало двигаются.Изданию Express они назвали три типа продуктов, эффективно способствующих снижению уровня холестерина.Жирная рыба. Она является богатым источником полиненасыщенных жирных кислот омега-3. Исследования показали, что они снижают уровень триглицеридов, представляющих собой жир, перемещающийся в кровотоке, – это может замедлять рост бляшек в артериях, уменьшать воспаление по всему телу. В пищу рекомендуется употреблять рыбу семейства лососевых, сельдь, сардины, скумбрию.Бобовые. Печеная фасоль, вареный нут, чечевица, горох тоже могут помочь снизить уровень повышенного холестерина. Результаты 26 рандомизированных контрольных испытаний свидетельствуют, что употребление 130 граммов зернобобовых в день способно снизить уровень холестерина ЛПНП на 5 процентов. Данный эффект объясняется действием растворимых и нерастворимых волокон, содержащейся в этой группе продуктов: благодаря им уменьшается всасывание холестерина кишечником, увеличивается популяция полезных бактерий в толстом кишечнике.Орехи. Согласно имеющимся данным, привычка съедать горсть орехов (30-50 граммов) ежедневно обеспечивает снижение общего холестерина и холестерина ЛПНП примерно на 5-7 процентов. Также это улучшает показатели артериального давления, уменьшает воспаление сосудистой ткани, которое является одним из ключевых факторов возникновения атеросклероза и сердечных заболеваний.Параллельно с этим эксперты настойчиво рекомендуют сократить количество пищи, содержащей насыщенные жиры, – вместо этого есть больше натуральных необработанных продуктов, фруктов, овощей, цельного зерна в оболочке. Также необходимо поддерживать физическую активность, выполнять упражнения.