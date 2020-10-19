Питание в холода: лучшие углеводы для похудения

Для защиты от набора веса в холода следует употреблять правильные углеводы, препятствующие резким всплескам уровня глюкозы. Идеальны в этом так называемые сложные углеводы. Диетологи назвали их лучшие источники в питании.Что такое простые и сложные углеводы? Сложные углеводы – это сахара, обладающие сложной молекулярной структурой, из-за чего расщепляются только в тонком кишечнике. Данная особенность их усвоения способствует тому, что уровень сахара в крови повышается медленнее и остается стабильным длительный период времени. Это обеспечивает более длительное чувство сытости.Простые углеводы, напротив, быстро попадают в кровь, провоцируя резкое повышение уровня сахара в крови и инсулина. Частое потребление содержащих их продуктов (тем более в большом количестве) содействует развитию метаболических нарушений, гипергликемии, резистентности к инсулину, ожирению.Лучшими для питания в холода специалисты считают сложные углеводы. Их потребление укрепляет здоровье, помогает похудению и поддержке нормального веса, что в это время года становится настоящей проблемой.Зеленый горошек. Полстакана зеленого горошка содержит 12 процентов рекомендуемой дневной нормы цинка. В дополнение к профилактическому эффекту от простуды, цинк влияет на высвобождение гормона сытости лептина, что предотвращает обострение голода.Цельнозерновые продукты. Исследования показывают, что употребление цельного зерна вместо рафинированного снижает ИМТ и процент брюшного жира.Киноа (лебеда). Помимо того, что содержит сложные углеводы, богата белком, и дает организму девять незаменимых аминокислот, которые он не может производить сам. Эти соединения способствуют наращиванию мышц и, соответственно, сжиганию жира.Овес. Является источником растворимой клетчатки, создающей в пищеварительном тракте гелеобразную массу, обеспечивая более длительное наполнение желудка и задержку чувства голода. Вдобавок помогает избавиться от раздражающего жира на животе.Фасоль. Согласно данным, опубликованным в Журнале Американского колледжа питания, она является одним из лучших пищевых источников углеводов, способствующих похудению. Было установлено, что бобовые содержат ингибиторы альфа-амилазы, которые препятствуют поглощению и распаду крахмала, тем самым обеспечивая эффект похудения.