Никотин может превратиться в настоящее лекарство

Уже скоро врачи начнут выписывать пациентам никотин для лечения самых разных заболеваний. Исследования показывают, что этот слабый наркотик из сигарет имеет терапевтический потенциал при болезни Паркинсона, старческом слабоумии и даже COVID-19.Болезнь Паркинсона вызывает неконтролируемый тремор конечностей, ригидность и трудности при ходьбе. В России от неё страдает около 300 тысяч человек. У многих также появляются проблемы с памятью по мере развития недуга, который возникает при прекращении производства мозгом дофамина. Этот нейротрансмиттер передаёт сообщения из мозга телу и контролирует подвижность. За последние 25 лет на свет не появилось ни одного сколько-нибудь радикально нового средства терапии болезни Паркинсона, все лекарства чисто симптоматические.И вот теперь подобным средством может стать никотин - легкий наркотик из табака. В исследованиях было установлено, что никотин активирует клетки, производящие дофамин. Для получения эффекта вовсе необязательно курить, поскольку достаточное количество никотина содержат помидоры, перец и баклажаны. Наблюдения показали, что любители этих овощей на 30% реже сталкиваются с болезнью Паркинсона.Но одним этим недугом лечебные свойства никотина не исчерпываются. Ученые из США работают над терапией на основе никотина для того, чтобы увеличить количество кальция проникающего в клетки костей. А это укрепит кости и защитит от переломов. Исследования показывают способности никотина в борьбе с другими недугами, включая старческое слабоумие и даже COVID-19.