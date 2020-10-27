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Врачи и диетологи отмечают, что, употребление определенных продуктов каждый день предотвращает закупорку артерий, эффективно очищая их и улучшая кровообращение организма.Артерии – это крупные кровеносные сосуды, помогающие транспортировать насыщенную кислородом кровь от сердца ко всем органам тела. Их «засорение» и закупорку провоцирует накопление холестериновых бляшек и процесс кальцификации, при котором на стенках образуется налет, делающий их более твердыми и плотными, неэластичными. Это может привести к возникновению ряда проблем со здоровьем, включая нарушение притока кислорода к различным органам, проблемы с сердцем, повышение артериального давления и холестерина в крови, предрасположенность к инсульту.Для поддержания кровеносных артерий в хорошей форме наше ежедневное питание имеет большое значение – существуют продукты, которые полезно есть каждый день для очищения артерий, сохранения их гибкости, хорошей проводимости и способности расширяться под действием кровотока. Специалисты рекомендуют включать в рацион следующие продукты.Куркума. Специя содержит ингредиент куркумин, обладающий кардиозащитными свойствами, помогающий уменьшать повреждение стенок артерий (именно на поврежденных участках происходит накапливание холестериновых отложений).Чеснок. Исследования показали, что чеснок предотвращает сердечные заболевания, замедляя развитие атеросклероза и способствуя снижению уровня артериального давления. Этот продукт очень эффективен в предотвращении образования бляшек в артериях.Имбирь. Пряный продукт содержит гингеролы и шогаолы – мощные соединения, защищающие сердце. Согласно имеющимся данным, экстракт имбиря способен предотвратить закупорку кровеносных сосудов холестерином, тем самым снизив вероятность сердечного приступа. По словам специалистов, для профилактики инфаркта можно просто каждый день сосать небольшой кусочек имбиря.Лимоны. Насыщен витамином С, который уменьшает воспаление и укрепляет артерии. В целом для сосудов полезны любые цитрусовые.Корица. Считается одним из лучших продуктов, способных очищать артерии: 6 граммов корицы в день действенно снижают уровень холестерина ЛПНП и триглицеридов в крови.Льняное семя. Содержат жиры омега-3 и соединения лигнаны, снижающие кровяное давление и воспаление, препятствующие отложению налета на стенках кровеносных сосудов.Оливковое масло. Благодаря высокому содержанию моно- и полиненасыщенных жиров эффективно содействует очищению артерий от «плохого» холестерина и поддерживает работу сердца.Гранатовый сок. Его компонент пуническая кислота помогает естественным образом прочищать артерии и борется с атеросклерозом. Он также содержит полезные для сердца питательные вещества, такие как селен и магний.Кофе. Употребление трех чашек черного кофе (без сливок и сахара) каждый день может значительно снизить риск закупорки артерий за счет способности кофеина препятствовать образованию налета на стенках артерий.Крестоцветные овощи. Капустные, особенно брокколи, богаты витамином К – его регулярное потребление мешает скапливаться холестерину, благотворно сказывается на артериальном давлении.Цельнозерновые. Цельные зерна являются богатым источником клетчатки, обладающей свойством связывать весь холестерин из крови и выводить его из организма. Бурый рис, цельный овес, ячмень являются простыми «суперпродуктами» для очищения артерий. Рекомендуемая суточная доза клетчатки составляет 25 граммов в день для женщин и 34 грамма – для мужчин.Орехи. Являются великолепным источником витамина Е, жирных кислот омега-3 и клетчатки – каждое из этих веществ эффективно помогает очищать артерии от холестериновых излишков. Каждый день полезно съедать небольшую горстку в 30-50 граммов.Кимчи. Установлено: ферментированная капуста содержит соединения, предотвращающие развитие атеросклероза аорты.