Пятнадцать симптомов лейкемии, которые важно вовремя распознать

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Важно быть внимательным к своему самочувствию.Лейкемия – общее название для различных форм рака крови и костного мозга. Страшный диагноз ежегодно ставится сотням тысяч людей, причем чаще всего – детям до 15 лет. Лейкемия смертельно опасное заболевание, но при своевременном лечении часто удается добиться ремиссии, причем с каждым десятилетием ученым удается находить все более действенное лекарство: так, в 50-ых годах прошлого века только 14% заболевших после постановки диагноза жили пять лет и более, сейчас их доля – 60%. Более того, прямо сейчас ведутся испытания сразу нескольких лекарств, которые способны совершить настоящую революцию в лечении этой страшной болезни.Но, как и в случае с большинством других форм рака, успешность лечения зависит от того, как быстро было обнаружено заболевание. Несмотря на то, что различают 4 основных типа лейкемии, большинство симптомов одинаковы – и их важно знать.Усталость и слабостьПостоянное чувство усталости, особенно усиливающееся – симптом, который нельзя игнорировать. Он часто сопровождается самые разные формы рака и лейкемия – не исключение. Степень утомляемости может варьироваться от легкой до почти невыносимой, но в любом случае стоит обратиться к врачу, если повседневные привычные задачи стали утомлять сильнее обычного.ОдышкаТяжелое, прерывистое дыхание, ощущение, что дыхание перехватывает – все это повод как можно скорее показаться врачу. Анемия, которая сопровождает лейкоз, может спровоцировать одышку, так как легкие не получают достаточно кислорода и не могут нормально работать.Необъяснимые кровоподтекиПри лейкозе резко падает число тромбоцитов в крови, а также начинаются проблемы со свертываемостью крови – и все это приводит к тому, что на теле образуются кровоподтеки. Даже если вы не получали никаких травм, на руках и ногах могут появляться кровоподтеки – и это очень, очень опасный симптом.КровотеченияКровотечение из носа, кровоточащие десны, кровь из кишечника – все это может быть проявлением дефицита тромбоцитов и проблем со свертыванием, которые в свою очередь могут указывать на острые формы лейкемии.Петехии (маленькие красные пятна под кожей)Небольшие красные точки, совершенно безболезненные и локализованные в области конечностей, указывают на низкое количество тромбоцитов. Чаще всего они появляются в области лодыжек – и могут быть симптомом лейкоза.Увеличенные десныСамый очевидный симптом лейкемии – увеличенные, как бы раздутые десны. Если это происходит, десны кажутся опухшими, а пациент испытывает чувство неудобства во рту.Потеря аппетитаОдин из признаков лейкемии – увеличение селезенки. Распухший орган может сдавливать желудок, из-за чего пациент быстрее насыщается и часто испытывает отсутствие аппетита.Боли или дискомфорт в верхней части животаУвеличение селезенки часто приводит к тому, что пациенты испытывают дискомфорт или даже боль в верхней левой части живота. Иногда боль может быть острой и очень сильной, но даже если вы просто чувствуете постоянный дискомфорт в этой области, стоит обратиться к врачу.Озноб и повышенная температураС этим симптомом сталкивается примерно четверть пациентов с лейкозом, но его также не стоит игнорировать. Тем более, что повышенная температура может указывать на инфекции и ослабленную иммунную систему, что также связано с лейкемией.Повышенное потоотделение в ночное времяЕсли по утрам ваши простыни влажные, вам стоит обратиться к врачу: повышенное ночное потоотделение может быть следствием инфекций, которые часто сопровождают лейкемию.Головные болиЧастые головные боли, когда кажется, будто боль как бы пульсирует, также могут быть признаком лейкемической анемии. Более того, сильные головные боли могут быть признаком опасного внутричерепного кровотечения, поэтому ни в коем случае нельзя терпеть боль или пытаться сбить ее таблетками, а сразу обращаться к врачу.Необычная бледностьЭтот симптом, как правило, появляется после усталости, одышки и бледности – и предупреждает о развивающейся лимфатической анемии. Непривычная, нездоровая бледность – повод обратиться к врачу.Боли в костяхЭто не очень часто встречающийся симптом, который говорит о том, что клетки лейкоза поражают костный мозг. Боли или слабость в костях – этот симптом нельзя игнорировать.Увеличенные лимфатические узлыЭто один из первых признаков лейкемии, на который чаще всего обращают внимание. Безболезненные отеки лимфатических желез в области паха, подмышек, шеи – это норма при инфекционных заболеваниях. Но если они не проходят в течении долгого времени, обязательно нужно обратиться к врачу.Кожная сыпьКаждый двадцатый пациент с лейкозом сталкивался с кожной сыпью. Она может напоминать аллергическую реакцию, высыпания могут быть разной формы и размера, но у них есть одна общая черта: при лейкемии сыпь увеличивается и распространяется на все большую площадь кожных покровов.