Стволовые клетки могут вернуть зрение

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Благотворительная организация по исследованию глаз Fight for Sight объявила о финансировании новаторского исследования стволовых клеток, которое могло бы обратить вспять потерю зрения у людей с макулодистрофиями.Команда Королевского колледжа Лондона, возглавляемая профессором Рэйчел Пирсон, использует мини-сетчатку (органоиды сетчатки), выращивающиеся из стволовых клеток в лаборатории, для разработки участков, которые могут воссоздать функционирующую макулу. Затем они могут быть трансплантированы в сетчатку людей с макулодистрофией, восстановляя функции глаза.Профессор Пирсон подчеркивает: «Мы надеемся, что это исследование даст нам лучшее понимание формирования макулодистрофии у человека, чтобы понять как с ней бороться.На сегодняшний день профессор Пирсон и ее команда разработали протоколы дифференциации стволовых клеток и превратили их в клетки сетчатки. В настоящее время команда работает над тем, чтобы эти новые клетки сетчатки могли пространственно самоорганизоваться, как это видно на примере макулы человека.