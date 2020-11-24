Ученые раскрыли опасность электронных сигарет для легких

У пользователей электронных сигарет повышается риск получить хронические заболевания органов дыханияПо данным исследования, каждый пятый пользователь электронных сигарет подвергается хроническим заболеваниям органов дыхания.Ученым из Бостонского Университета удалось узнать, что у людей, которые пользуются электронными сигаретами, риск получить заболевание легких на 31 процент выше, чем у некурящих. К числу наиболее распространенных респираторных болезней специалисты отнесли хронический бронхит, эмфизему и астму.Для получения результатов исследования, ученые проанализировали историю болезни людей с диагностированными респираторными заболеваниями. В ходе анализа выяснилось, что 2,3 тысячи человек курили в настоящее время, и у 144 из них были выявлены заболевания органов дыхания. Ученые также зафиксировали проблемы с легкими у 15 процентов бывших пользователей электронных сигарет. По словам соавтора исследования Эндрю Стоукса, в последнее время все больше молодых людей увлекаются альтернативными методами потребления никотина.