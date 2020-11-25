Названы симптомы, которых не бывает при коронавирусе

Симптомы коронавирусной инфекции нового типа лидируют среди поисковых запросов 2020 года, поэтому некоторые люди так увлекаются самодиагностикой, что начинают обращать внимание на симптомы, которых не бывает при COVID-19. О нехарактерных для коронавируса проявлениях рассказал врач Сергей Грошев.Грошев отметил, что между вирусными и бактериальными инфекциями есть серьезные различия — например, вирусы всегда провоцируют полиорганные поражения, то есть, в отличие от бактериальных недугов, вирусы затрагивают разные внутренние органы. "Именно поэтому ученые и врачи говорят, что SARS-CoV-2 воздействует не только на легкие, но и на сердце и сосуды, кровь, органы зрения, мозг, почки, ЖКТ, кожу и даже яички. Вирус прикрепляется к любым клеткам, у которых есть особые рецепторы", — отметил доктор.При этом, некоторые органы новый коронавирус все же не поражает. Ученые пока не знают о случаях, когда SARS-CoV-2 влиял бы на работу спинного мозга, органов слуха, селезенки, суставов и мочевого пузыря. То есть, при коронавирусе вряд ли будут фиксироваться нарушения, например, мочеиспускания. Плюс, у больных с COVID-19 обычно нет проблем со слухом или суставами."Некоторые уверены, что коронавирус не провоцирует насморк, но здесь все не так просто. В случае с насморком многое зависит от индивидуальных особенностей пациента", — добавил врач.