Диетолог назвала более богатые источники витамина С чем лимоны

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По словам диетолога Светланы Фус, лимоны – не самые лучшие источники витамина С зимой. Специалист рекомендует употреблять более богатые этим антиоксидантом продукты.В своем Instagram-аккаунте диетолог сообщила, что суточная потребность организма взрослого человека в витамине С – это 100 миллиграммов. Если рассматривать его источником лимоны, то 100 граммов дают менее половины нормы, около 40 миллиграммов.По словам специалиста для удовлетворения потребности в витамине С следует употреблять в пищу более насыщенные им продукты.«Чтобы получить необходимую суточную дозу этого витамина, нужно съесть аж 225 граммов лимона, а черной смородины или болгарского перца – всего 50-60 граммов, апельсина – 200 граммов. Мне кажется, что это реальнее, чем использовать столько лимонов», - высказалась Светлана Фус.Специалист добавила, что лимоны не обладают прямым противовирусным действием. Тем не менее, содержа в комплекте витамины, антиоксиданты, органические кислоты, эфирные масла, они помогают организму быть крепче и выносливее в сезон болезней, улучшают людям самочувствие.«При регулярном употреблении улучшают циркуляцию крови, помогает бороться с сонливостью и усталостью», - уточнила диетолог.